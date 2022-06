Mino Reitano omaggiato su MTV Australia da Luca Maris

Luca Maris questa volta ha voluto omaggiare Mino Reitano a 13 anni dalla sua scomparsa con l’ultimo brano inciso dall’artista calabrese “La vita è cosi”.

Ancora oggi ricordato dal pubblico in Italia e all’estero per i suoi successi con oltre 30 milioni di dischi venduti, Mino Reitano è tra i maggiori venditori di musica italiana e, per la sua bontà d’animo, ha portato spesso nelle proprie canzoni i temi dell’amore romantico, del Meridione e della condizione dell’emigrante.

A inizio anni ’60 Mino Reitano e il suo gruppo musicale, composto dai fratelli Gegè, Franco, Antonio e da Franco Minniti, furono scritturati per una serie di esibizioni in Germania, tra cui in un club in cui suonarono insieme al celeberrimo gruppo The Beatles – Mino ha raccontato in molte occasioni l’episodio e il fatto di aver legato in particolare con John Lennon.

Inoltre, fu l’unico artista europeo a incontrare e duettare con Frank Sinatra in occasione di un concerto a Miami per il capodanno del 1974.

La moglie Patrizia, con le figlie Giuseppina e Grazia, porta avanti una serie d’iniziative sviluppando idee o appoggiando progetti per onorarne in modo degno e duraturo la memoria: l’omaggio di Luca Maris in onda su MTV Australia è una di queste.

Ogni anno si svolge, poi, il Memorial Mino Reitano al Teatro Francesco Cilea di Reggio Calabria, organizzato dall’Associazione Musicale e Culturale “La vita è cosi” presieduta dal fratello Gegè Reitano.

YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=EQv9tTh9PBY