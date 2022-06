Compie 15 anni il Niguarda Calcio, la squadra faro per i giovani milanesi

Non chiamatela squadra di quartiere. Il Niguarda Calcio, società calcistica con sede in via Ornato a Milano, è molto di più. Una realtà sportiva consolidata sul territorio. Un ambiente dove benessere e crescita dei giovani viene prima di tutto. «”Divertitevi”. E’ la prima cosa che dico sempre ai bambini e ai ragazzi che scelgono di venire al Niguarda – ha dichiarato il presidente Carlo Braghiroli, super tifoso della formazione rossoblù -.

Ritengo infatti necessario che i giovani lavorino in un clima tranquillo e disteso. Vanno accompagnati e stimolati ogni giorno, senza troppe pressioni. Solo così possono formarsi al meglio. Qui non vengono fatte selezioni: basta indossare un paio di scarpini e si può iniziare a correre sul campo».

Il settore giovanile e la prima squadra – che quest’anno ha sfiorato la promozione in Prima Categoria – disputano gli incontri nei centri sportivi “Enrico Cucchi” di via Arezzo e “Amleto Farina” di via Cesari. Ad allenarli ci sono mister preparati e competenti. Quest’anno il Niguarda Calcio, società fondata nel 2007 e riconosciuta dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio, compie 15 anni. In questi tre lustri dalle parti di via Ornato sono passati personaggi che poi – come si suol dire – hanno “fatto carriera”.

Per citarne uno: Giuseppe Bellistri, preparatore atletico rossoblù dal 2010 al 2013, che attualmente fa parte dello staff del Real Madrid campione d’Europa. Prima ancora ha lavorato nell’Inter e nel Milan. Per festeggiare il traguardo dei 15 anni la società ha deciso di organizzare un evento al quale sono invitati tutti i bambini che vogliono approcciarsi al calcio e ai ragazzi che vogliono ripartire dopo un periodo di stop dall’attività sportiva. L’appuntamento è per sabato 11 giugno alle ore 17.30 in via Cesari 38 a Milano.