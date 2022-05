G7: la guerra in Ucraina sta alimentando una crisi alimentare ed energetica globale

“Siamo determinati ad accelerare una risposta multilaterale coordinata per preservare la sicurezza alimentare globale e sostenere i nostri partner più vulnerabili in questo senso”, ha aggiunto.

Il ministro degli Esteri canadese, Melanie Joly, ha affermato che il suo paese, un altro importante esportatore agricolo, è pronto a inviare navi nei porti europei in modo che il grano ucraino possa essere portato a chi ne ha bisogno.

“Dobbiamo assicurarci che questi cereali vengano inviati nel mondo”, ha detto ai giornalisti. “In caso contrario, milioni di persone dovranno affrontare la carestia”.

La Russia ha respinto l’affermazione di essere responsabile dell’aggravarsi della fame nel mondo e dell’aumento dei prezzi dei generi alimentari.

“I prezzi stanno aumentando a causa delle sanzioni imposte dall’Occidente sotto la pressione degli Stati Uniti”, ha affermato la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova. “La mancata comprensione di questo è un segno di stupidità o di fuorviante intenzionale del pubblico”.

Le nazioni del G-7 hanno anche invitato la Cina a non aiutare la Russia, anche minando le sanzioni internazionali o giustificando le azioni di Mosca in Ucraina.

Pechino dovrebbe sostenere la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina e non “assistere la Russia nella sua guerra di aggressione”, hanno affermato.

Il G-7 ha esortato la Cina “a desistere dall’impegnarsi nella manipolazione delle informazioni, nella disinformazione e in altri mezzi per legittimare la guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina”.

Il raggruppamento, che comprende Gran Bretagna, Canada, Francia, Germania, Italia, Giappone e Stati Uniti, ha anche ribadito la sua posizione secondo cui i territori conquistati dalle forze russe devono essere restituiti all’Ucraina.

“Non riconosceremo mai i confini che la Russia ha tentato di cambiare con l’aggressione militare”, hanno affermato.

L’incontro a Weissenhaus, a nord-est di Amburgo, è stato annunciato come un’opportunità per i funzionari di discutere le più ampie implicazioni della guerra per la geopolitica, l’energia e la sicurezza alimentare e gli sforzi internazionali in corso per affrontare il cambiamento climatico e la pandemia.

In una serie di dichiarazioni conclusive, le nazioni del G-7 hanno anche affrontato un’ampia gamma di problemi globali, dalla situazione in Afghanistan alle tensioni in Medio Oriente.