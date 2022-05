Biden e Draghi in sintonia: “Putin ha fallito nel tentativo di dividerci”

Il presidente Joe Biden e il premier Mario Draghi si sono incontrati martedì nello Studio Ovale per una visita intesa a mostrare l’unità degli alleati contro l’invasione russa dell’Ucraina, ma ha anche fornito una finestra su approcci divergenti al conflitto.

Draghi ha affermato che i leader dovrebbero lavorare per “la possibilità di portare un cessate il fuoco e avviare, ancora una volta, alcuni negoziati credibili”. Ha aggiunto che “in Italia e in Europa ora la gente vuole porre fine a questi massacri e a questa violenza, a questo massacro”.

Biden non ha fatto eco ai commenti di Draghi e i funzionari statunitensi sembrano apertamente scettici sul fatto che ci sia un modo per riavviare i colloqui a questo punto.

Avril Haines, direttore dell’intelligence nazionale di Biden, ha testimoniato martedì che sia l’Ucraina che la Russia credono di poter fare progressi sul campo di battaglia a questo punto, quindi “non vediamo un percorso negoziale praticabile, almeno a breve termine”.

Ha anche affermato che il presidente russo Vladimir Putin è pronto per un “conflitto prolungato”.

I diversi toni sull’Ucraina riflettono la vicinanza geografica dell’Italia alla guerra e i legami economici più profondi con la Russia, che fornisce il 40% del gas naturale del Paese. Cresce anche lo scetticismo in Italia sull’invio di armi in Ucraina.

Nel frattempo, gli Stati Uniti hanno intensificato la loro assistenza militare all’Ucraina con il sostegno bipartisan del Congresso e i funzionari dell’amministrazione hanno usato una retorica più aggressiva quando parlano della guerra. Ad esempio, il segretario alla Difesa Lloyd Austin ha recentemente affermato che gli Stati Uniti vogliono “vedere la Russia indebolita al punto da non poter fare cose come invadere l’Ucraina”.

Biden e Draghi hanno ancora sottolineato i profondi legami dei loro due paesi e il loro lavoro sull’Ucraina.

“Sei stato un buon amico e un grande alleato”, ha detto Biden, aggiungendo che gli alleati si erano “fatti tutti avanti” per affrontare la Russia.

Draghi ha risposto dicendo: “I legami tra i nostri due Paesi saranno sempre forti. E semmai, questa guerra in Ucraina li ha resi più forti”.

Facendo eco ai commenti che Biden ha fatto spesso, Draghi ha aggiunto che Putin “pensava di poterci dividere. Ha fallito.”

Ali Wyne, analista senior dell’Eurasia Group, ha affermato che “l’unità indotta da shock può essere difficile da sostenere” mentre la guerra continua.

“La geografia significa che l’escalation delle tensioni tra NATO e Russia rappresenta una minaccia più immediata per la sicurezza dell’Europa rispetto a quella americana e significa, quindi, che la riduzione dell’escalation è un imperativo più urgente per Bruxelles”, ha affermato. “Inoltre, più pronunciate diventano le esternalità della guerra, comprese le interruzioni energetiche e l’insicurezza alimentare, maggiore è la pressione che l’opinione pubblica americana e quella europea eserciteranno sui loro leader affinché facciano una rinnovata spinta per una soluzione negoziata”.