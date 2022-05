Marcheducate: educare attraverso la creatività, tra disegno e arte con uno sguardo rivolto al futuro: verso una mobilità sostenibile e la transizione energetica

All’insegna di un senso civico del quotidiano, con particolare attenzione all’ambiente stradale, sotto il tema della Responsabilità Sociale, nasce Marcheducate, la kermesse pensata da Motomorphosis, realizzata con le Istituzioni e la partecipazione di aziende del top del Made in Italy, come Fileni, Free2Move & Solutions e Biomedical Pharma per la condivisione di valori come etica e rispetto, nei confronti di ciò che ci circonda: siano persone o ambiente.

L’appuntamento è per il 6 e il 7 maggio, a Jesi: cornice dell’evento il palazzetto dello sport Triccoli. A presentare quello che si annuncia come un vero e proprio percorso educativo e artistico all’insegna dell’epigenetica, ci saranno Susanna Messaggio e Andrea e Michele di Radio Deejay. Con loro sul palco si alterneranno nomi dello sport e dello spettacolo. Nel pomeriggio dello stesso giorno, il baby campione del motociclismo Valentino Sponga si esibirà in un percorso studiato per far capire quanto sia fondamentale la sicurezza sulle due ruote. Tra gli ospiti anche il pilota di MotoGp Michele Pirro, collaudatore ufficiale Ducati nonché campione italiano per otto volte, il pluricampione mondiale Valentino Rossi, ed altri nomi del mondo dello sport e dello spettacolo per un fine comune.

La prima giornata si aprirà con una visita all’azienda Fileni come esempio per la sostenibilità, il benessere e la qualità di vita di persone, animali e coltivazioni, per terminare la giornata una cena con i prodotti tipici a km zero. Il giorno 7 è previsto un incontro dedicato a una lezione di educazione civica e convivenza stradale, con la proiezione di contenuti visuali e multimediali. Ospiti e relatori dell’evento sia le Istituzioni, come Polizia Stradale e Arma dei Carabinieri, sia personaggi e imprenditori che porteranno le loro esperienze personali in tema. Una festa per riflettere, quindi, in cui Motomorphosis – un progetto nato nel 2009 per volontà di Andrea Ducati – si impegna a divulgare il tema dell’educazione, della sicurezza e della mobilità stradale. “L‘affascinante mondo della motocicletta sia il simbolo di Motomorphosis scelta come mezzo di comunicazione per la maggior esposizione ai rischi della convivenza e condivisione stradale. Ma non per questo il messaggio deve e vuole essere rivolto solo a bikers e ciclisti: anzi soprattutto ed anche a coloro che ne condividono quotidianamente la strada”, spiega Andrea Ducati.

Quello stesso giorno sarà anche l’occasione per conoscere più da vicino quanto sta facendo Free2Move & Solutions, che sta guidando la transizione energetica verso l’era del Charging Freedom. Leader mondiali nella progettazione, realizzazione e fornitura di prodotti e servizi per l’e-mobility, Free2Move& Solutions vuole rendere semplice e alla portata di tutti la mobilità elettrica, proponendo soluzioni innovative e contribuendo in maniera determinante alla riduzione di emissioni Co2 e sempre a proposito di miglioramenti per il pianeta e la vita tra i protagonisti dell’evento c’è anche Fileni. L’azienda che ha il proprio head quarter a Cingoli, in provincia di Macerata, da poco è stata riconosciuta come azienda B-Corp: la prima impresa a livello mondiale che opera nel settore allevamento animali e che produce carni a conquistare questa certificazione. “Il nostro approccio alla sostenibilità è basato sul rispetto per la natura e per i suoi tempi – sottolinea Roberta Fileni, Vicepresidente del gruppo Fileni -. Lo spirito di innovazione è sempre stato una parte fondamentale del nostro Dna di impresa, ma non esiste innovazione senza attenzione all’ambiente”.

Per migliorare l’ambiente, attraverso la respirazione e il desiderio di educare alla cura verso una vita più sana, sul palco del Palazzetto dello sport di Jesi, una lezione di Qi Gong del maestro Nicola Pastorino e del coach Leonardo Franchini aperta a tutti per poter guardare verso un futuro migliore e la qualità dello stile di vita.