Comitato nazionale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica

Il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, ha presieduto ieri al Viminale la riunione del Comitato nazionale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica convocata, come di consueto, per un esame delle misure di vigilanza e di sicurezza pubblica pianificate in vista delle prossime festività pasquali ed a cui hanno partecipato, oltre al sottosegretario di Stato Nicola Molteni, i vertici delle forze di polizia e degli organismi di informazione e sicurezza.

Nel corso della riunione è stata svolta un’analisi dello stato dell’ordine e della sicurezza pubblica nel Paese tenuto conto del momento storico del tutto eccezionale, caratterizzato dal conflitto russo-ucraino iniziato il 24 febbraio scorso e dalle sue ricadute sui settori nevralgici dell’economia nazionale.

L’incontro di oggi è stata anche l’occasione per un esame dei possibili scenari relativamente ai profili di più stretto interesse connessi alla sicurezza pubblica, specie nel periodo pasquale caratterizzato da spostamenti e consistenti flussi di traffico, incremento delle presenze nei luoghi di richiamo turistico e in quelli di svolgimento di cerimonie religiose.

E’ stato quindi esaminato lo specifico dispositivo che verrà posto in campo con il personale della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza. Le Autorità provinciali di pubblica sicurezza sono state già invitate a convocare apposite riunioni del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica con l’obiettivo di analizzare e monitorare le rispettive realtà locali e definire le conseguenti linee d’intervento per assicurare accurate pianificazioni delle attività di prevenzione a carattere generale e di controllo del territorio.

Un contributo specifico verrà assicurato dalle specialità della Polizia stradale e di quella ferroviaria che provvederanno a presidiare le maggiori vie di collegamento, le barriere autostradali e le stazioni ferroviarie per prevenire e contrastare fenomeni criminali.