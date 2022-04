La dichiarazione congiunta delle Organizzazioni internazionali riunitesi alla Conferenza Mondiale della Pace di Duisburg

Da Duisburg alla CONFERENZA MONDIALE DELLA PACE la firma per la dichiarazione congiunta tra le organizzazioni per la pace accreditate dalle Nazioni Unite Universal Peace Council (UPC) e World Organization of Ambassadors (WOA) hanno invitato insieme all’organizzazione di aiuto umanitario Save Our Souls in collaborazione con Suryoye Ruhrgebiet eV alla Conferenza Mondiale sulla Pace a Duisburg. Diverse organizzazioni, associazioni e rappresentanti della Chiesa e della politica dalla Germania e dall’estero hanno accettato questo invito. Nell’ambito della conferenza, è stata creata una piattaforma per discutere in modo costruttivo la pace in patria e all’estero. A seguito della discussione parziale sul tema “Migrazione nel contesto della pace mondiale” alla Conferenza mondiale per la pace del 18 dicembre 2021 a Duisburg, le organizzazioni partecipanti emettono questa dichiarazione congiunta e chiedono alla società, alla politica, ai media e tutti i responsabili prendano atto e riflettano: La migrazione è principalmente il risultato della distruzione, colonizzazione e sfruttamento dello spazio vitale delle persone nei cosiddetti “paesi in via di sviluppo”. Sono il risultato degli sforzi nei “paesi occidentali” per ottenere più potere, ricchezza e risorse e di conflitti estremisti, religiosi o ideologici. Genocidi, guerre, massacri, persecuzioni, discriminazioni e oppressioni sono fenomeni da disprezzare profondamente e che costringono le persone. Allo stesso modo, la mancanza di prospettive economiche per guadagnarsi da vivere, la mancanza di libertà o la mancanza di accesso all’istruzione sono motivi comuni di fuga, di fuga nelle regioni d’origine. Facciamo appello a considerare i seguenti aspetti per una auspicata convivenza pacifica: 1. Lo scopo di qualsiasi politica dovrebbe essere quello di creare o mantenere la pace, soprattutto nei paesi di origine da cui le persone devono fuggire 2. Umani i diritti devono essere rispettati e la loro osservanza in altri paesi deve essere incoraggiata essere promosso. 3. In una democrazia, il potere emana dal popolo, motivo per cui è importante proteggerlo. Per questo motivo, le decisioni economiche e politiche di potere non dovrebbero mai essere prese a scapito della popolazione nel suo insieme. 4. Le esportazioni di armi verso regimi dittatoriali o gruppi/milizie estremiste devono essere fermate, mentre gli interventi a tutela delle minoranze possono essere l’ultima e legittima risorsa. Allo stesso modo, le esportazioni di armi verso gli Stati che sostengono regimi dittatoriali e li dotano di armi dovrebbero essere fermati. 5. Le sanzioni economiche sono tra gli strumenti utilizzati per esercitare pressioni politiche su altri Stati. Tuttavia, colpiscono in particolare la popolazione civile e la privano del loro sostentamento, che di conseguenza porta anche alla fuga. Pertanto, devono essere sviluppate strade alternative: i danni collaterali non sono facili da accettare! 6. Il lavoro per e con i rifugiati dovrebbe essere preventivo e non reattivo. Le persone devono essere trattate e ospitate con umanità. 7. Anche la politica di sviluppo dovrebbe essere preventiva. Le persone nelle loro regioni d’origine dovrebbero essere in grado di ottenere prospettive di rimanere nella loro patria attraverso progetti che aiutino le persone ad aiutare se stesse. Dovrebbero anche essere progettati progetti attraverso i quali i giovani possano continuare la loro formazione (anche all’estero) e applicare il loro know-how nelle loro regioni d’origine. 8. Vanno inoltre promosse e istituite strutture di volontariato affinché le preoccupazioni ei bisogni reali e urgenti della popolazione civile possano essere da loro resi visibili e risolti. In generale, l’approccio “dal basso verso l’alto” dovrebbe essere implementato anziché l’approccio “dall’alto verso il basso”, poiché l’obiettivo è quello di responsabilizzare le persone colpite sul posto. 9. I politici e la società dovrebbero beneficiare maggiormente della competenza e dell’esperienza delle persone che sono state assunte, consultarle come esperti per le questioni e gli sviluppi della strategia per la loro ex patria e trarre vantaggio dai loro contatti e prospettive. 10. In quanto tale, l’Unione europea dovrebbe sviluppare una linea guida e una strategia comuni e uniformi, agire come una comunità chiusa ed elaborare soluzioni realmente sostenibili. 11. Occorre creare più incontri tra popoli, religioni e denominazioni, avviati da una terza parte indipendente, al fine di promuovere la pace nelle zone di profughi. Siamo sempre disponibili come ambasciatori di pace, costruttori di ponti o come organo consultivo per creare la pace, cosa che tutti desideriamo. Molte delle organizzazioni che hanno preso parte a questa conferenza mondiale di pace portano con sé preziose competenze dai paesi di origine dei rifugiati e alcune stanno già svolgendo importanti lavori nel campo degli aiuti umanitari o del volontariato per combattere le cause della fuga.