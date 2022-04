Ministro Orlando: “Salvaguardare occupazione e garantire continuità a imprese”

Salvaguardare occupazione con soluzioni condivise tra le parti per la rioccupazione, per la riqualificazione professionale a sostegno della occupazione. Escludere procedure unilaterali di licenziamento collettivo, anche attraverso l’utilizzo preventivo di tutti gli ammortizzatori sociali disponibili.

“Nel primo trimestre di quest’anno, per agevolare il ricorso agli ammortizzatori sociali, siamo intervenuti con due specifiche norme a sostegno del settore turistico: l’esonero fino al 31 marzo del pagamento del contributo addizionale dovuto in caso di ricorso ai trattamenti di integrazione salariale, per i datori di lavoro che occupano fino a 15 dipendenti abbiamo previsto ulteriori 8 settimane di cassa, fruibili fino al 31 dicembre 2022, una volta esaurite le 13 (fino a 5 dipendenti) o 26 settimane (da 6 a 15 dipendenti) riconosciute dalla riforma ammortizzatori”. Lo ha detto il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Andrea Orlando, aprendo i lavori del Tavolo sul Turismo nella Capitale.

I due interventi citati dal Ministro si collocano in un contesto più generale di riforma strutturale degli ammortizzatori sociali operata con la legge di bilancio, che ha esteso la platea di lavoratori coperti dalle integrazioni salariali. Il totale dei nuovi o maggiormente assicurati è pari a 12,4 milioni di lavoratori: 9,9 milioni i dipendenti di aziende a cui viene estesa la CIGS; 1,5 milioni di lavoratori di datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti a cui viene per la prima volta riconosciuto l’assegno ordinario del FIS; 1 milione i lavoratori a cui viene riconosciuto l’assegno di integrazione salariale del FIS in affiancamento alla CIGS l. Una fetta rilevante dei lavoratori inclusi per la prima volta nel sistema degli ammortizzatori sociali riguarda proprio quelli impiegati nel settore turismo.