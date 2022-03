Giuseppe Conte resta il leader del M5S con il 94% dei voti

“Gli iscritti del M5S mi hanno riconfermato con un’indicazione forte e chiara”: così il leader del M5S Conte commenta il risultato del voto degli iscritti. “Un sostegno così importante è anche una grande responsabilità. Ora testa alta, ancor più coraggio e determinazione nelle nostre battaglie. Abbiamo un Paese da cambiare” scrive in un tweet.

Sono Danilo Toninelli, Fabiana Dadone e Barbara Floridia i tre nuovi componenti del Collegio dei probiviri del M5S. Li hanno indicati gli iscritti M5S che li hanno scelti in una rosa di 6 candidati . Lo annuncia il blog del M5S al termine della nuova consultazione degli iscritti al Movimento.

Laura Bottici è la nuovo componente de Comitato di Garanzia, attualmente composto da Roberto Fico e da Virginia Raggi, già eletti. L’ hanno votata gli iscritti al M5s nel corso della votazione che si è conclusa questa sera alle 22. Bottici ha ricevuto 40.060 preferenze pari al 67,84% dei voti validi. L’altro candidato era Jacopo Berti che ha ricevuto 18.987 preferenze pari al 32,16% dei voti validi.

“La grande partecipazione registrata al voto dimostra che la comunità del Movimento 5 Stelle ha tanta voglia di fare, al fianco di Giuseppe Conte a cui è stata rinnovata la fiducia in modo chiaro e netto. È un segnale politico forte. Adesso avanti nell’impegno che ci aspetta per occuparci dei problemi dei cittadini e delle soluzioni che vanno messe in campo”. Così il presidente della Camera ed esponente del M5S, Roberto Fico in un post in cui augura inoltre “buon lavoro ai vicepresidenti e ai comitati politici, così come ai nuovi componenti dei Collegio dei probiviri e del Comitato di garanzia”.