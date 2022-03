Milano, presentata a Palazzo Marino la ‘Settimana della Bellezza’

Una settimana dedicata al tema della bellezza e del benessere, si terrà a Milano dal 3 all’8 maggio con un programma di eventi ospitati nelle sale e nel loggiato esterno di Palazzo Giureconsulti. Oggi a Palazzo Marino è stato presentato l’evento che sarà realizzato in partnership da Cosmetica Italia, Bologna Fiere ed Esxence e si svolgerà con il patrocinio del Comune di Milano.

“Questa prima settimana dedicata alla bellezza è, per Milano, una sorta di puntata zero – ha detto l’assessora allo Sviluppo economico e Politiche del Lavoro, Alessia Cappello – che ci auguriamo possa presto diventare un altro grande appuntamento milanese di rilievo internazionale come avviene con la moda e con il design.

L’industria cosmetica è tra le più solide in Italia e ha retto anche durante il periodo della pandemia ma l’aspetto che mi preme sottolineare – ha aggiunto l’assessora Cappello – è che l’industria cosmetica dà grosse opportunità di lavoro, soprattutto ai giovani e alle donne. Ora ci troviamo a vivere un nuovo momento di crisi e grande apprensione ma vogliamo in ogni modo far giungere un messaggio positivo anche attraverso eventi come questo che sono sinonimo di sviluppo, crescita e occupazione”.