Lasagne e cabaret solidale in Gratosoglio

Si è svolta venerdì 11 marzo la serata solidale presso il CAM di Gratosoglio organizzata, con il patrocinio del Municipio 5, dalla comunità Oklahoma e la Nazionale Italiana Comici.

L’evento “Lasagne e cabaret solidale in Gratosoglio” si è rivelato un particolare momento di divertimento e leggerezza finalizzato al nobile scopo di raccogliere importanti fondi per la comunità Oklahoma.

Alla presenza di circa 100 cittadini del quartiere Gratosoglio si è registrata la presenza del Presidente di Municipio 5, Natale Carapellese, che ha spiegato l’importanza di rendere sempre più vivo il quartiere e dare vicinanza alla Comunità Oklahoma che svolge un importante ruolo sociale.

La comunità si occupa, fin dal 1982, di ragazzi in difficoltà attraverso l’attività di educatrici e educatori altamente preparati che li accompagnano in percorsi di “fioritura personale” offrendo eque opportunità di autonomia e indipendenza.

Gli ospiti della Comunità Oklahoma sono ragazzi dai 13 ai 18 anni che vivono momenti di fragilità, gravi problemi familiari, assenza di figure adulte di riferimento e che possono essere superati grazie al percorso educativo proposto dalla comunità.

La serata è stata l’occasione per lanciare il progetto NO.W per la riduzione dello spreco alimentare che si concretizza anche attraverso una maratona, finalizzata alla raccolta fondi, che si svolgerà il 3 aprile.

La raccolta fondi servirà ad acquistare un abbattitore e una macchina per sottovuoto, oltre ad altra attrezzatura necessaria per la comunità.

La cena, preparata proprio dai ragazzi ospiti della comunità del laboratorio educativo La Cucina di Albert, si è conclusa con lo spettacolo proposto dalla Nazionale Italiana Comici e che ha visto esibirsi i noti comici di Zelig, Claudio Batta, Stefano Chiodaroli e Maurizio Bronzini.

Un connubio di due realtà voluto e promosso da Milano PerCorsicosì come ricordato dal presidente Marcello Guadalupi. “Creare relazioni e farle sviluppare vuol dire aumentare le occasioni di crescita perché da soli non si va da nessuna parte”.