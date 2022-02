Giorgia Meloni (FdI) lancia la sfida al centrodestra

Giorgia Meloni ha lanciato un chiaro avvertimento agli alleati: se continueranno a preferire l’alleanza di governo con Partito democratico e Movimento 5 Stelle piuttosto che dare priorità al centrodestra, allora non ci saranno le condizioni per proseguire un percorso politico comune. “Io sono lì, sceglierò chi sarà il mio alleato solo sulla base del suo impegno di difendere questa metà campo e non le sirene della sinistra”, è il monito della presidente di FdI.

Una chiara presa di posizione di Giorgia Meloni, che non si è detta interessata alle beghe interne. Comunque la coalizione dovrà effettuare una riflessione approfondita alla luce di quanto accaduto, dopo che circa 60 franchi tiratori hanno affossato la candidatura di Maria Elisabetta Alberti Casellati al Quirinale.

La leader di Fratelli d’Italia però ha già lanciato un avviso diretto a Forza Italia e Lega, che sostengono il governo Draghi insieme a Pd e M5S: “Non intendo più fare buon viso a cattivo gioco di fronte a una coalizione in cui ci sono partiti che tra l’alleanza di coalizione con centrodestra e quella di governo con Pd e M5S scelgano la seconda”.

La Meloni, dunque, non teme di rimanere ai margini della politica: in molti sostengono che potrebbe sì incassare una buona mole di preferenze, ma che finirebbe per essere del tutto ininfluente se mantenesse i voti nel congelatore. Un rischio che però non pare turbarla. Effettivamente ha fatto notare che l’isolamento di Marine Le Pen in Francia – ” che comunque non è alleata mia è di Salvini in Europa” – si può ottenere con quel sistema e quella legge elettorale.

Infine Giorgia Meloni ha fatto sapere di essere pronta ad allargare e aprire sempre di più il proprio partito, attraendo “energie nuove” e parlando “alla maggioranza degli italiani”. Ha assicurato che gli italiani che votano Fratelli d’Italia hanno la garanzia che “il mio campo unico di alleanza è nel centrodestra”. Un concetto di fedeltà che sottoporrà anche agli eventuali alleati: “Proporrò il patto anti-inciucio quando e se deciderò di allearmi, ma sicuramente con noi non si hanno sorprese”.