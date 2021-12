La legge di bilancio del governo Draghi approda a Montecitorio

Dopo l’approvazione in Senato, nella notte tra il 23 e il 24 dicembre scorsi, approda oggi in aula alla Camera la manovra ‘green’ del governo Draghi, con investimenti in infrastrutture sostenibili e spinte alla transizione ecologica del mondo delle imprese. Previsto per domani il voto di fiducia. Nel testo, il rifinanziamento dei bonus energetici per l’edilizia, norme per la lotta agli incendi, il riassetto dei corsi d’acqua, il contrasto al cambiamento climatico.

Sono circa 400 gli emendamenti alla manovra presentati in commissione Bilancio alla Camera. Nessuno, a quanto si apprende, viene da gruppi della maggioranza. Oggi il presidente della commissione, Fabio Melilli, si pronuncerà sulle eventuali inammissibilità, contro le quali sarà possibile presentare ricorso entro le 9:30. Dalle 10 inizierà il voto che si concluderà alle 13 con il mandato al relatore.

L’obiettivo è far arrivare il testo in Aula oggi pomeriggio per la discussione generale. Il provvedimento dovrebbe essere approvato in via definitiva senza modifiche rispetto alla versione licenziata in prima lettura dal Senato.

La questione di fiducia potrebbe essere posta tra le 18 e le 19 di oggi. Il voto si dovrebbe tenere domani, poi si passerà all’esame degli ordini del giorno e al voto finale. Essendo il testo blindato sta diventando politicamente sensibile il tema degli ordini del giorno che i gruppi intendono presentare.

Secondo il calendario, i lavori d’aula proseguiranno nelle giornate del 29 e del 30 ed eventualmente anche del 31, con possibile convocazione in notturna.