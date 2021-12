Il ministro Speranza: “Vaccinati oltre 105 milioni”

“Oggi in Italia supereremo le 105 milioni di dosi somministrate e questo può avvenire perché nel nostro Paese c’è un grande Ssn, fatto di capillarità, presidi, studi, laboratori, farmacie, una rete di logistica”. Così il ministro della Salute, Roberto Speranza, intervenendo alla presentazione dell’edizione 2021 del Corriere della salute migranti di Sanità di frontiera Onlus.

“Ma questo spesso purtroppo manca in molte aree del mondo. Donare dosi” di vaccino ai Paesi più poveri “è fondamentale, non solo per recuperare una inaccettabile diseguaglianza che si sta consumando a livello globale, ma anche perché è l’unico modo per assicurarci che nuove varianti non siano ancora più capaci di diffondersi nei prossimi mesi. Ma non basta: oltre alle donazioni, noi paesi più forti dobbiamo aiutare quelli più deboli anche a organizzare le campagne. Abbiamo bisogno di costruire” in quei posti “la formazione delle risorse umane e una rete logistico-organizzativa”, ha concluso il ministro.