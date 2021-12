AGLIO, OLIO A GRATOSOGLIO

Nel Municipio 5, storico insieme di quartieri della periferia meridionale della città, presso il CAM di Gratosoglio, si è svolta, martedì 14 dicembre, la cena di solidarietà e socialità organizzata dal Consiglio di Zona, insieme alle associazioni, per incontrare tutti i cittadini, in un’occasione di festa aperta a ognuno ma in particolare alle persone più deboli.

L’iniziativa ha previsto anche la consegna di pasti caldi a persone bisognose e verso le quali la campagna vaccinale fatica ad arrivare.

L’evento ha preso vita da una proposta di Milano PerCorsi, Impresa Sociale di Milano, nata per iniziativa di commercialisti che, tra le proprie attività istituzionali, promuove azioni sociali sul territorio rivolgendosi ai cittadini che chiedono aiuto a professionisti competenti.

L’idea è quella di partire da un momento di convivialità che, oltre a mettere in relazione famiglie e persone del territorio, possa divenire il punto di partenza per sviluppare una rete di collaborazione tra associazioni e realtà sociali, al fine di

creare un legame virtuoso e solidale con il territorio ed il quartiere Gratosoglio. Milano PerCorsi ha organizzato e promosso con entusiasmo l’iniziativa, insieme alle associazioni del territorio, con l’intento di farla diventare una delle prime attività sociali del Municipio 5.

Iniziative come questa vogliono rappresentare l’attenzione al territorio e promuovere nel sociale, nuove reti di associazioni legate al mondo della solidarietà.

Hanno partecipato all'organizzazione e realizzazione: Milano PerCorsi, Cooperativa Agricola Sociale Madre Terra, Comunità Oklahoma, Fiori del Bangladesh, La Cucina di Albert della Comunità Oklahoma, Na.Pa., Social Street Quartiere Gratosoglio, Basmetto e dintorni, Centro Culturale Conca Fallata