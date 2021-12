Champions League: Milan fuori dalle Coppe. Inter e Juventus agli ottavi, Atalanta e Villarreal rinviata per neve

Ultimo giro di qualificazioni, per l’intrasettimanale di Champions League. Con tre vittorie, un pareggio e due sconfitte con il Real Madrid, l’Inter si qualifica agli ottavi di finale, nonostante la sconfitta in trasferta al Bernabeu, contro il Real Madrid, nel Gruppo D.

Inter padrona del gioco e molto propositiva, ma i Blancos passano in vantaggio con Kroos al 17′ e Asencio al 79′. Real Madrid al primo posto e Inter seconda, con la prospettiva ottavi di incrociare squadre come il Manchester City, il Liverpool o il Bayern Monaco.

Il Milan, eliminato da tutte le competizioni, ospita il Liverpool a San Siro. Ultima giornata del Gruppo B e i Reds espugnano San Siro, con un uno a due finale. Rossoneri, subito in vantaggio con Tomori al 28′ che accende un piccolo spiraglio per l’Europa League. Al 36 Salah e Origi al 55′ per il Liverpool, sanciscono definitivamente l’uscita del Milan dalle Coppe.

Nel girone H, con una reta di Mose Kean, allo Juventus Stadium, la Juve batte il Malmoe e finisce in testa alla classifica del girone, complice anche il pareggio del Chelsea in casa dello Zenit San Pietroburgo. Kean, realizza la rete della vittoria al minuto 18.

Tutto da decidere ancora per l’Atalanta nel gruppo F, dove allo Gewiss Stadium ospita il Villarreal. La partita, che vale il passaggio agli ottavi per entrambe le squadre, in caso di vittoria e stata rinviata a causa delle condizioni meteo avverse.