Armamenti: accordo multimiliardario tra Francia e Emirati Arabi Uniti sulle armi

La Francia ha annunciato accordi multimiliardari per la vendita di aerei da combattimento ed elicotteri da combattimento agli Emirati Arabi Uniti, con l’obiettivo di rafforzare la cooperazione militare con il suo principale alleato nel Golfo Persico tra le preoccupazioni condivise sull’Iran.

Gli Emirati Arabi Uniti stanno acquistando 80 aerei da guerra Rafale aggiornati in un accordo che il ministero della Difesa francese ha dichiarato vale 16 miliardi di euro (18 miliardi di dollari) e rappresenta il più grande contratto di esportazione di armi francese di sempre. Ha anche annunciato un accordo con gli Emirati Arabi Uniti per la vendita di 12 elicotteri da combattimento costruiti da Airbus.

Offrono una boccata d’ossigeno per l’industria della difesa francese dopo il crollo di un contratto da 66 miliardi di dollari per l’Australia per l’acquisto di 12 sottomarini francesi che alla fine sono andati negli Stati Uniti. nello Yemen.

I contratti degli Emirati Arabi Uniti sono stati firmati quando il presidente francese Emmanuel Macron ha visitato il paese durante la prima tappa di una visita di due giorni nel Golfo Persico. La Francia ei paesi del Golfo sono da tempo preoccupati dalle ambizioni nucleari e dall’influenza dell’Iran nella regione, in particolare in Iraq, Siria e Libano.

La Francia ha legami particolarmente profondi con gli Emirati Arabi Uniti, una federazione di sette sceiccati nella penisola arabica. La Francia ha una base navale lì e anche gli aerei da guerra e il personale francesi sono di stanza in una struttura importante fuori dalla capitale degli Emirati, Abu Dhabi.

Parlando con i giornalisti a Dubai, Macron ha affermato che si tratta di importanti contratti per l’approfondimento della cooperazione in materia di difesa tra Francia e Emirati Arabi Uniti che contribuiranno alla stabilità della regione e rafforzeranno una lotta comune contro il terrorismo.

Inoltre, “è importante per la nostra economia perché gli aerei sono prodotti in Francia”, ha affermato.

Macron e lo sceicco Mohammed bin Zayed Al Nahyan, principe ereditario di Abu Dhabi e sovrano de facto degli Emirati Arabi Uniti, erano presenti alla firma del contratto di Rafale.

Il produttore Dassault Aviation ha affermato che gli Emirati Arabi Uniti stanno acquistando la versione F4 aggiornata del suo aereo da combattimento multiruolo Rafale. Ciò renderà l’Emirates Air Force il primo utente di Rafale F4 al di fuori della Francia, ha affermato.

Il capo di Dassault Aviation, Eric Trappier, ha definito la vendita “una storia di successo francese” e “un’ottima notizia per la Francia e per la sua industria aeronautica”.

L’acquisto segna un considerevole passo avanti per le capacità militari degli Emirati Arabi Uniti nella regione ricca di petrolio e gas. Charles Forrester, analista senior di Janes, ha affermato che il caccia “potrà migliorare in modo significativo le capacità della potenza aerea degli Emirati Arabi Uniti in termini di attacco, guerra aria-aria e ricognizione”. Abu Dhabi spera anche di acquistare caccia stealth americani F-35 dopo aver riconosciuto diplomaticamente Israele lo scorso anno.

Dassault ha affermato che il Rafale fornirà agli Emirati Arabi Uniti “uno strumento in grado di garantire sovranità e indipendenza operativa” e che inizierà a consegnare gli aerei nel 2027.

I funzionari della difesa francesi erano esultanti. Il ministro della Difesa Florence Parly ha affermato che l’accordo con Rafale “contribuisce direttamente alla stabilità regionale”. La vendita aggiuntiva di elicotteri Caracal illustra anche “la densità del nostro rapporto di difesa”, ha affermato.

I gruppi per i diritti umani hanno affermato che le armi che gli Emirati Arabi Uniti forniscono ai suoi alleati del Golfo potrebbero essere utilizzate “per attacchi illegali o addirittura crimini di guerra” nello Yemen e in Libia, un conflitto in cui gli Emirati Arabi Uniti sono stati accusati di essere coinvolti tramite delegati.

“Il sostegno della Francia agli Emirati Arabi Uniti e all’Arabia Saudita è ancora più discutibile in quanto i loro leader non sono riusciti a migliorare i disastrosi record sui diritti umani dei loro paesi a livello nazionale, sebbene i loro sforzi di pubbliche relazioni per presentarsi come progressisti e tolleranti a livello internazionale siano in pieno svolgimento”, Diritti umani Watch ha detto in una nota prima del viaggio di Macron nel Golfo.

Il vivo interesse di Macron nel creare relazioni personali con il principe ereditario di Abu Dhabi e il suo omologo in Arabia Saudita, il principe ereditario Mohammed bin Salman, lo rende un ospite gradito nella regione. Entrambi i leader del Golfo apprezzano un certo pragmatismo quando discutono di democrazia e diritti umani – questioni su cui i loro paesi sono stati pesantemente criticati da gruppi per i diritti e legislatori europei – mentre perseguono opportunità commerciali.

Mesi dopo l’elezione di Macron nel 2017, si è recato negli Emirati Arabi Uniti per inaugurare il Louvre Abu Dhabi, costruito nell’ambito di un accordo da 1,2 miliardi di dollari per condividere il nome e l’arte del famoso museo di Parigi.

A settembre, Macron ha ospitato il principe ereditario di Abu Dhabi nello storico Chateau de Fontainebleau fuori Parigi, restaurato nel 2019 con una donazione degli Emirati Arabi Uniti di 10 milioni di euro (11,3 milioni di dollari).

Anche gli Emirati Arabi Uniti e la Francia si sono sempre più allineati su una sfiducia condivisa nei confronti dei partiti politici islamisti in tutto il Medio Oriente e hanno sostenuto la stessa parte nella guerra civile in Libia.

Un alto funzionario della presidenza francese che ha parlato con i giornalisti prima del viaggio alle consuete condizioni di anonimato ha affermato che Macron “continuerà a spingere e sostenere gli sforzi che contribuiscono alla stabilità della regione, dal Mediterraneo al Golfo”.

Saranno discusse le tensioni nel Golfo, ha detto il funzionario, in particolare i colloqui rivisti sull’accordo nucleare dell’Iran con le potenze mondiali, a seguito del ritiro dall’accordo dell’allora presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

“Questo è un argomento scottante”, ha detto il funzionario francese, aggiungendo che Macron ha discusso i problemi in una telefonata lunedì con il presidente iraniano. Parlerà della chiamata e delle questioni – compresi i colloqui sull’accordo nucleare a Vienna – con i leader del Golfo, che sono “direttamente interessati da questo argomento, come tutti noi, ma anche perché sono vicini (dell’Iran)”, ha detto il funzionario.

La Francia, insieme a Germania e Regno Unito, pensa che l’accordo nucleare del 2015 – con piccole modifiche – sia la strada da percorrere con l’Iran, dicono gli analisti. Gli Emirati Arabi Uniti e l’Arabia Saudita si sono opposti aspramente all’accordo negoziato dall’Occidente con l’Iran, anche se ora entrambi hanno avviato colloqui con Teheran per raffreddare le tensioni.

“Sebbene ai paesi del Golfo non sia piaciuto l’accordo dell’Occidente con l’Iran, la prospettiva che vada a pezzi in modo aspro è anche negativa per loro e presenta probabilmente rischi peggiori”, ha affermato Jane Kinninmont, esperta del Golfo con sede a Londra con il think tank European Leadership Network .

“La loro opinione è sempre stata che l’Occidente avrebbe dovuto ottenere di più dall’Iran prima di concludere l’accordo”, ha detto Kinninmont. “Ma se l’Occidente se ne va senza nulla, i paesi del Golfo stanno iniziando a capire che la loro sicurezza non migliorerà di conseguenza”.