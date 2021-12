Tutto know how italiano il consorzio di impianti e costruzioni high technology nazionale

Alta tecnologia nell’impiantistica portuale e su rotaia.

Nascerà a gennaio 2022 un consorzio che sarà polo di impresa per adeguamenti dell’ impiantistica e delle costruzioni che guardano al futuro.



A dare vita alla struttura, che ha valenze di tecnologie che abbreviano i tempi, un’azienda, Ion Tecn, che può vantare uno staff di professionisti giovani, esperti e veteran supervisors. Promotore del Consorzio Emanuele Canepa, genovese, profondo conoscitore del settore. Un professionista con esperienza pluridecennale in impresa a tecnologia avanzata.



Relazioni e Modestia lo contraddistinguono.



“Sarà’ un Consorzio di livello europeo”, – dichiara Canepa – “utilizziamo anche relazioni di livello internazionale che forniscono sinergie al consorzio di imprese nei settori in questione.”



“Abbiamo pensato di dare vigore alla PMI high technology a supporto delle grandi imprese, dove l’opera lavorativa si incontra con le esigenze e con i giovani che hanno passione nel settore”.



“Cerchiamo interazione per la progettazione in Smart working, Lavoro a chi ha disabilità.”



“Attenzione massima alle prevenzioni Covid, cerchiamo di infondere, laddove necessaria, massima attenzione alle disposizioni Ministeriali”.



Lavorare in sicurezza sanitaria tra le mission del nascituro consorzio.



“I nostri consorziati sono le PMI dell’eccellenza italiana. Guardiamo con attenzione a ciò che grandi gruppi italiani realizzano, portabandiera del Paese nel mondo”.