La ministra dell’Interno Lamorgese dai prefetti per il controllo Green Pass

“Noi abbiamo delle carenze di organico, ricordiamoci che gli organici delle forze di polizia sono stati tagliati nel corso degli anni, oggi gli agenti hanno tanti impegni e se fossimo di più sarebbe meglio, ma lavoreremo e faremo dei piani. Saranno controlli a campione e cercheremo di sensibilizzare anche i gestori di locali e piscine”. Lo ha detto la ministra dell’Interno Luciana Lamorgese alla festa del Foglio, a proposito dei controlli relativi al Green Pass.

Lamorgese ha comunque assicurato che nonostante il deficit di personale “c’è tutto l’intento di fare il massimo anche in relazione alla nuova variante” del coronavirus. “Noi domani mattina – ha spiegato la ministra – abbiamo un incontro con tutti i prefetti e le forze di polizia per stabilire un piano di controlli che poi sarà declinato sul territorio”. Questo piano sarà attuato “non solo nei ristoranti e negli esercizi di pubblico spettacolo, ma anche sui mezzi pubblici e nelle metropolitane. Secondo Lamorgese i “controlli sono necessari anche per dissuadere chi pensa di eludere le regole”.

Lamorgese ha anche tracciato un bilancio sulle verifiche relative all’emergenza Covid. “Da gennaio ad oggi – ha detto – abbiamo controllato 28 milioni di persone, circa 3,6 milioni di luoghi pubblici come i ristoranti. E’ stato fatto tanto e andrà fatto ancor di più, con forze che abbiamo e anche con il ricorso alla polizia locale. Ce la metteremo tutta”. Fino ad ora, sulle norme anti-Covid, secondo la ministra “la maggior parte degli italiani sono stati obbedienti e rispettosi delle regole e questo ha aiutato anche le forze di polizia. Certo che da parte dei gestori dei locali occorrerebbe una maggiore collaborazione”.

Rispondendo a una domanda sulla variante Omicron e sul tema dei migranti, la ministra ha spiegato: “Abbiamo visto quali sono i Paesi chiusi ai voli, non mi sembra che ci siano nella lista Stati da cui provengono” i migranti, “tra l’altro quando giungono in Italia noi li vacciniamo. E’ un problema generale”. E sulle manifestazioni ‘No Green Pass’ Lamorgese ha detto: “Bisogna tener conto di coloro che vogliono fare la manifestazione” che però deve essere “con delle regole e ove possibile in forma stabile” e non deve “ledere i diritti alla mobilità, allo studio, di chi ha negozio e di chi vuole – in questo momento – uscire a fare delle spese per Natale”.

E ha aggiunto: “Mi pare che in questo momento le manifestazioni si stanno svolgendo ma mi pare con una minore presenza e partecipazione. Evidentemente chi doveva capire ha capito che forse non vale la pena insistere più di tanto”.