L’Idroscalo si veste di inverno per accogliere grandi e piccini: da Santambrogio 1981 un Family Brunch per una giornata di relax e buona cucina

Il parco punta sulla destagionalizzazione per diventare punto di riferimento 365 giorni all'anno grazie a nuovi locali come Santambrogio 1981 con un’offerta culinaria di eccellenza

Non più solo il “mare” dei milanesi, ma un punto di riferimento per l’intrattenimento e il tempo libero accessibile 365 giorni all’anno. E’ il nuovo volto dell’Idroscalo che, anche in autunno e in inverno, offre spazi per grandi e piccini per diventare sempre di più il “Central Park” di Milano.

In quest’ottica, proprio nel cuore del parco, è nato Santambrogio 1981, un nuovo locale poliedrico, aperto dalla colazione alla sera, incentrato sulla cucina di alta qualità e sull’accoglienza delle famiglie attraverso il suo esclusivo “Family brunch”. Un nuovo punto di riferimento green, eco-sostenibile, contemporaneo ma allo stesso tempo legato alla tradizione del territorio e alla tutela dell’ambiente.

Santambrogio 1981 ha aperto ufficialmente lo scorso 3 maggio nell’area dell’ex Bar Tribune. Con una nuova gestione, con gli spazi completamente rinnovati anche negli arredi e con un’offerta culinaria che spazia dalla colazione alla merenda. Dal brunch alla cena.

La location è mozzafiato, con una vista che domina il parco Idroscalo e il suo bacino di acqua dolce. Una vista da godere in estate, all’aria aperta. Ma anche in inverno, grazie al dehor fruibile in qualunque giorno dell’anno e all’esclusivo “kit inverno” con un morbidissimo plaid e un menu ad hoc, in grado di scaldare anche le giornate più fredde.

Perché l’Idroscalo non fa più rima solo con estate. L’obiettivo è, infatti fare il modo che uno dei luoghi più simbolici della città torni a vivere in qualunque giorno dell’anno, attraverso un progressivo processo di destagionalizzazione che trasformi il parco in un punto di riferimento per i milanesi, per i residenti della provincia e per i tantissimi turisti. Con proposte dedicate allo sport, al relax, all’intrattenimento e naturalmente alla buona tavola.

Ecco perché Santambrogio 1981 ha fatto della destagionalizzazione uno dei suoi punti cardine. Con un’attenzione particolare alle famiglie e ai più piccoli. La location promuove, infatti, un nuovo format che unisce intrattenimento e cucina: il Family brunch. Una parentesi dedicata ai genitori e ai loro bambini, con tanto buon cibo e divertenti momenti di intrattenimento.

I prossimi appuntamenti sono fissati per il 27 novembre e l’11 dicembre, entrambi dedicati al Natale ormai alle porte. Grandi e piccini, accompagnati da due animatori, potranno dedicarsi al face painting (dalle 12 alle 13.30), a divertenti momenti di animazione con giochi a tema (dalle 13.30 alle 14.30) e al laboratorio creativo dedicato alla magia del Natale (dalle 14.30 alle 16).

Ma l’attenzione per i più piccoli è anche nei servizi. Santambrogio 1981 dispone infatti anche di corner nursery, di un’area parcheggio per passeggini e carrozzine. E naturalmente anche di giochi, fogli e matite colorate per aiutare i bambini a scatenare la propria fantasia mentre i genitori si concedono un momento di relax.

Insomma, l’Idroscalo nella sua affascinante versione invernale si presenta in una veste completamente nuova. A disposizione di grandi e piccini.