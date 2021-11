Addio a Giampiero Galeazzi, voce di tutte le telecronache

Il giornalista si è spento dopo una lunga lotta contro una rara forma di diabete

È morto, all’età di 75 anni, il giornalista sportivo Giampiero Galeazzi. Da tempo in lotta contro una rara forma di diabete, l’annuncio della sua scomparsa è stato dato venerdì 12 novembre 2021. La sua ultima apparizione in tv risale al 2018.

Galeazzi nasce a Roma, il 18 maggio 1946. Si laurea in Economia e inizia a lavorare per l’ufficio marketing della Fiat, a Torino.

La sua passione è però lo sport. Galeazzi diventa canottiere professionista, e vince il campionato italiano nel 1967.

Dalla canoa, l’amore per lo sport lo porta nel mondo del giornalismo. Entra in Rai, dove lavora prima in radio e poi in televisione.

Diventa il volto di storici programmi, come Domenica Sportiva e Mercoledì Sport.

Sue le memorabili telecronache della vittoria dei fratelli Abbagnale nel canottaggio alle Olimpiadi di Seul del 1988 e di quella di Antonio Rossi e Beniamino Bonomi ai Giochi di Sideny nel 2000. Nel 1996 è sul palco del teatro Ariston insieme a Pippo Baudo, alla conduzione del Festival di Sanremo.