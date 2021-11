Lavoro: Ciocca, a rischio 600 posti sito industriale Velasca (Vimercate)

“Nuova società si faccia garante prosieguo attività industriali”

“Siamo schierati a difesa dei posti di lavoro, impensabile chiudere le utenze che consentono di proseguire con le attività produttive. Il polo industriale di Velasca che vede impiegate una decina di società con circa 600 dipendenti, da un paio di settimane è stato venduto da Unicredit Leased Management S.p.a alla società Vest Campus S.r.l. La nuova società, che si sarebbe dovuta far carico dell’intestazione delle utenze e della prosecuzione di tutti i servizi attivi nel polo (elettricità, riscaldamento, guardiania etc.), per il momento – afferma l’europarlamentare – si rifiuta di occuparsene mettendo in grave pericolo la continuità produttiva del polo. Ad oggi le aziende presenti stanno gestendo in autonomia i servizi al solo fine di non bloccare le proprie attività, ma la situazione non potrà proseguire così per molto”.

“Data l’importanza del sito in oggetto – conclude Ciocca – è vitale che la nuova società si faccia garante del mantenimento in essere di tutte le condizioni necessarie al prosieguo delle attività industriali e che Unicredit Leased Asset Management S.p.a vigili che quanto previsto dal contratto venga rispettato. Il rischio economico e occupazionale per l’area è molto alto, motivo per cui ho ritenuto di depositare con urgenza un’interrogazione alla Commissione europea”.

Sono queste le parole dell’europarlamentare pavese della Lega, Angelo Ciocca, che scende in campo a difesa del polo industriale Velasca a Vimercate (Monza e Brianza).