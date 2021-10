G20: Joe Biden sbarca a Palazzo Chigi e in Vaticano

È durato poco più di un’ora l’incontro tra Mario Draghi e Joe Biden a Palazzo Chigi. Il colloquio “si è incentrato sull’eccellente cooperazione fra la presidenza italiana del G20 e gli Usa nella gestione delle più importanti sfide globali: la lotta alla pandemia, il contrasto ai cambiamenti climatici, il rilancio dell’economia, il rafforzamento del sistema multilaterale basato sulle regole”.

Le first lady, Jill Biden e Serena Draghi, hanno avuto un incontro per un tè. Il picchetto d’onore dei Lancieri di Montebello, nel cortile del palazzo del governo, ha accolto gli ospiti con gli inni nazionali.

Il presidente americano ha quindi lasciato la sede del governo italiano per un bilaterale con Emmanuel Macron. Questo incontro vuole “prima di tutto portare elementi chiarificatori indispensabili sulla sovranità europea e sulla difesa europea di fronte alla sicurezza mondiale”, ha detto il presidente francese Emmanuel Macron in una dichiarazione con Joe Biden prima del loro faccia a faccia privato a Villa Bonaparte dopo il caso dei sottomarini.

Clima, pandemia e rapporti con l’Unione Europea: questi sono stati i temi centrali dell’incontro tra il presidente Usa Joe Biden e il capo dello Stato Mattarella. Il colloquio è durato circa 45 minuti. Biden ha riconosciuto “l’ottimo lavoro” fatto dall’Italia sui vaccini. E ha ricordato, si è appreso, che gli Stati Uniti condividono la necessità di vaccinare i Paesi più fragili senza distinguere tra Paesi alleati e no.

Il presidente Mattarella aveva introdotto la questione delle vaccinazioni nel mondo, soprattutto riguardo alla necessità di garantirla ai Paesi più fragili. Biden ha ribadito a Mattarella come l’America sia “tornata” e che oggi, accanto all’Alleanza atlantica, perno fondamentale della politica Usa, ci siano per Washington i rapporti con la Ue. Mattarella, si è appreso, lo ha ringraziato per questa sua particolare sensibilità.

Il clima, il Covid e i migranti al centro dell’incontro tra Papa Francesco e il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden: “Nel corso dei cordiali colloqui ci si soffermati sul comune impegno nella protezione e nella cura del pianeta – informa la Santa Sede -, sulla situazione sanitaria e la lotta contro la pandemia di Covid-19, nonché sul tema dei rifugiati e dell’assistenza ai migranti. Non si è mancato di fare riferimento anche alla tutela dei diritti umani, incluso il diritto alla libertà religiosa e di coscienza”.

“Grazie tante. E’ bello tornare qui”: sono le prime parole che il presidente degli Stati Uniti ha pronunciato entrando in Vaticano, nel Cortile di San Damaso, accolto dagli officiali prima dell’ingresso nel Palazzo apostolico dove ha successivamente incontrato Papa Francesco.

Biden, scendendo dall’auto presidenziale, ha tolto la mascherina che indossava e, con grandi sorrisi, ha stretto la mano a tutti i presenti. Poi ad uno degli officiali che stava salutando la first lady, si è presentato scherzando: “Sono il marito di Jill”. “Lei è il più grande combattente per la pace che abbia mai conosciuto”, ha detto Joe Biden a papa Francesco.

Il presidente ha donato al pontefice una moneta con il sigillo degli Usa su un lato e dall’altro quello del Delaware, lo stato di cui Beau Biden, il primogenito morto di cancro a 49 anni, era stato procuratore. “Mio figlio avrebbe voluto che lei avesse questa moneta”, ha detto Biden e ha aggiunto scherzando: “La tradizione vuole che se al nostro prossimo incontro non l’avrà, dovrà pagare da bere”.

Francesco ha riso alla battuta del presidente. Interrogato dai cronisti del pool che lo seguono se nell’incontro con Francesco fosse spuntato il tema dell’aborto, Joe Biden ha riferito che il Papa gli ha detto che era felice che fosse un buon cattolico e che dovrebbe continuare a ricevere la comunione. Biden ha poi chiarito che l’aborto non è stato tra gli argomenti discussi.

“Abbiamo solo parlato del fatto che era felice che fossi un buon cattolico e che continuassi a ricevere la comunione”, ha aggiunto. Una frase quest’ultima che sembra però sconfessare quanti tra i vescovi americani vorrebbero vietare l’eucarestia ai politici, come Biden, favorevoli alla legge che consente l’interruzione della gravidanza.