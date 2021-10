Palazzo Chigi: incontro sindacati e governo su pensioni e tasse

A Palazzo Chigi l’incontro tra il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ed i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil, Maurizio Landini, Luigi Sbarra e Pierpaolo Bombardieri, sulla manovra. Per il governo al tavolo partecipano il ministro dell’Economia, Daniele Franco, il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, e il ministro della Pa, Renato Brunetta, con il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Roberto Garofoli.

Si tratta di un incontro cruciale in attesa della legge di bilancio. Tra i nodi ancora da sciogliere le nuove modalità di accesso alla pensione una volta salutata Quota 100 e il taglio delle tasse.

“Siamo pronti ad ascoltare cosa dirà il governo. Riproporremo, cosa che facciamo da sei mesi, una discussione strutturale sulla riforma del welfare in questo Paese. Se poi la strada del ritorno alla normalità dovesse essere quella della riforma Fornero, noi su questo tema non ci stiamo”, ha detto il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri, arrivando all’incontro a Palazzo Chigi sulla manovra. “Ricordiamo la lettera che Draghi mandò e che diede inizio al governo Monti, le condizioni oggi sono cambiate. La riforma non può cambiare ad ogni tornata elettorale, quindi ci aspettiamo delle risposte in tal senso”.

Intanto, a margine delle riunioni in corso in queste ore sulla manovra, da fonti di governo si apprende che con la legge di bilancio dovrebbe arrivare la proroga di Opzione Donna e l’estensione dell’Ape social ad altre categorie di lavoratori gravosi. Il ripristino dello strumento per l’anticipo della pensione delle donne e l’ampliamento dell’Ape social sono tra le proposte del ministro del Lavoro Andrea Orlando, sostenute dalla gran parte dei partiti della maggioranza.