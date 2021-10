Roma, Gualtieri eletto con il 60,15% dei voti. Torino a Lo Russo con il 59,23%

Roberto Gualtieri il nuovo sindaco di Roma

Una lunga militanza a sinistra iniziata già in gioventù, fino ad arrivare nelle fila del Pd. Poi l’esperienza da eurodeputato – per due mandati – e quella di ministro dell’Economia nel secondo governo Conte: Roberto Gualtieri, 55 anni, esponente del centrosinistra, è il nuovo sindaco di Roma. Al ballottaggio del 17 e 18 ottobre ha avuto la meglio sul candidato del centrodestra Enrico Michetti, vincendo con il 60,15% delle preferenze contro il 39,85% dell’avversario.

“Grazie ai romani per questo risultato così significativo, di cui sono onorato. Ci metterò tutto il mio impegno”, ha detto Gualtieri, nella sede del suo comitato elettorale al termine del ballottaggio. “Sarò il sindaco di tutto, delle romane, dei romani e di tutta la città. Inizia un lavoro straordinario per rilanciare Roma e per farla crescere, per farla diventare più inclusiva e per farla funzionare”, ha aggiunto.

Stefano Lo Russo nuovo sindaco di Torino

Stefano Lo Russo è il nuovo sindaco di Torino. Il candidato del centrosinistra ha vinto al ballottaggio – per cui si è votato domenica 17 e lunedì 18 ottobre 2021 – con il 59,23% contro Paolo Damilano (centrodestra, 40,77%): “Un esito importante che ci responsabilizza molto. Erano tanti anni che il centrosinistra non era così unito e capace di fare squadra”, ha detto Lo Russo parlando dal suo comitato elettorale a urne chiuse.

La nuova giunta sarà annunciata lunedì 25 ottobre: “Mi prendo del tempo per scegliere le persone migliori”, ha commentato Lo Russo. “Le caratteristiche che dovranno avere le assessore e gli assessori saranno competenza specifica della materia di cui si dovranno occupare, essere persone motivate che hanno voglia di lavorare per la città e siano coese e compatte rispetto al progetto”, ha aggiunto il nuovo primo cittadino di Torino.