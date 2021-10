Intervista a Luigi Calcagno, NCC, l’Italia al vertice per la professionalità del settore nel mondo

Signor Calcagno, come vede l’evoluzione del settore noleggio con conducente per la logistica d’impresa e il turismo nell’imminente?

R: l’Italia è in crescita e ripresa questo lo testiamo ogni giorno nel nostro settore, turismo, europeo e internazionale, si riversa in Italia; I’ apertura dei voli con USA, segna un new deal anche la questione sanificazione ai massimi , portano l’indotto al traporto privato su gomma.

Certo le azioni di Governo sono alla base della crescita. E comunque lavoriamo su turismo e città d’arte. L’Italia dell’enogastronomia promuove molto l’indotto.

D. NCC di fatto cosa significa per lo sviluppo dei trasporti privati senza guardare al servizio legato al lusso ed ai veicoli di rappresentanza?

R. Per chi desidera : sanificazione ai massimi livelli, sicurezza nel trasporto e puntualità (compatibilmente con il traffico nella rete autostradale, comunque in miglioramento), il servizio consente di mettere in condizioni il cliente di essere più rilassato e poter lavorare a bordo, addirittura effettuare riunioni in Privacy. 24H.

Ci auguriamo che il Governo ponga attenzione alla categoria NCC e settore taxi. Ci aspettiamo tariffe su pedaggi e incentivi su carburanti meno onerosi. Per uno sviluppo dell’Italia che si muove per produrre.

Sovente non bastano le videocall per l’impresa. La presenza del manager può essere la chiave del buon esito di un accordo che genera occupazione e lavoro perle PMI.

Per il turismo siamo la Tav che si ferma dove il Cliente desidera.