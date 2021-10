Il Premio Daphne Caruana per il giornalismo è stato assegnato ai giornalisti del Progetto Pegasus

Il premio è stato istituito dal Parlamento nel dicembre 2019 in memoria di Daphne Caruana Galizia, scrittrice, blogger e attivista anti-corruzione maltese, che ha riferito di eventi politici a Malta. In particolare, si è occupata di giornalismo investigativo, reportage su corruzione governativa, accuse di riciclaggio di denaro e criminalità organizzata. È stata uccisa nell’esplosione di un’autobomba il 16 ottobre 2017.

Un’inchiesta pubblica sul suo assassinio ha trovato lo stato responsabile della sua morte perché non aveva riconosciuto i rischi per la vita della giornalista e non aveva preso provvedimenti per evitarli. Un’indagine ha coinvolto i soci dell’ex primo ministro maltese che è stato costretto a dimettersi.

Nel febbraio di quest’anno, uno dei tre uomini accusati dell’omicidio di Caruana Galizia si è dichiarato colpevole ed è stato incarcerato per 15 anni. Gli altri devono ancora essere processati.

Il premio e il premio in denaro di 20.000 euro mirano a dimostrare il sostegno del Parlamento al giornalismo investigativo e l’importanza della libertà di stampa. È aperto a giornalisti professionisti e team di giornalisti professionisti di qualsiasi nazionalità per presentare articoli di approfondimento che sono stati pubblicati o trasmessi da media con sede in uno dei 27 Stati membri dell’Unione Europea.

Più di 200 giornalisti hanno presentato le loro storie mediatiche a una giuria indipendente composta da rappresentanti della stampa e della società civile dei 27 Stati membri europei e rappresentanti delle principali associazioni europee di giornalismo.

“Daphne Caruana era una giornalista investigativa e blogger, che voleva fare luce su cose che altre persone volevano tenere nascoste”, ha dichiarato il presidente del Parlamento David Sassoli alla cerimonia di premiazione. “Da quello che sappiamo del suo lavoro, ha fatto domande difficili e ha avuto anche il coraggio e la perseveranza di andare avanti e scavare ulteriormente, anche quando è stata minacciata”.

Progetto Pegaso

Il primo vincitore è il progetto Pegasus coordinato dal Consorzio Storie Proibite. È un consorzio di giornalisti la cui missione è continuare le indagini sui giornalisti assassinati, imprigionati o minacciati. Con oltre 30 testate giornalistiche partner in tutto il mondo e quasi 100 giornalisti, il consorzio fa affidamento su una rete basata sul giornalismo collaborativo.

La storia vincente ha rivelato una fuga di oltre 50.000 numeri di telefono selezionati per la sorveglianza dai clienti della società di sorveglianza informatica israeliana NSO Group. Il consorzio Forbidden Stories e Amnesty International hanno avuto accesso ai registri dei numeri di telefono selezionati dai propri clienti in più di 50 paesi dal 2016.

La società afferma che il suo software è destinato all’uso esclusivo da parte dell’intelligence governativa e della polizia per combattere la criminalità organizzata e il terrorismo e che non è responsabile di eventuali usi impropri da parte dei suoi clienti per altri scopi.

Tuttavia, secondo il Consorzio Storie Proibite, i dati trapelati hanno mostrato che giornalisti, difensori dei diritti umani e politici, tra gli altri, in India, Messico, Ungheria, Marocco e Francia erano stati presi di mira.

Il quotidiano israeliano Haaretz è stato tra le organizzazioni mediatiche coinvolte nel consorzio e ha scritto ampiamente sulle clementi regole di esportazione che hanno permesso di esportare lo spyware a regimi autoritari con un controllo minimo, come parte della politica estera di Israele durante il governo dell’ex primo ministro Netanyahu. In Israele è in corso un’inchiesta per inasprire le regole sull’esportazione di apparecchiature e software sensibili.