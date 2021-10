Decreto Fiscale: Approvate le norme per la sicurezza sui luoghi di lavoro

Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto fiscale che contiene anche le misure per la sicurezza sul lavoro. Il premier Draghi: “Nei mesi scorsi abbiamo assistito a un numero inaccettabile di morti. Come governo, ci siamo impegnati a fare tutto il possibile per impedire che questi episodi possano accadere di nuovo”. Dal rifinanziamento dell’Ecobonus per l’acquisto di veicoli a basse emissioni, fino al Reddito di cittadinanza: ecco tutte le novità.

Draghi ha spiegato: “Incrementiamo gli organici degli ispettorati del lavoro, inaspriamo le sanzioni, diamo impulso all’informatizzazione per migliorare i controlli. Vogliamo dare un segnale inequivocabile: non si risparmia sulla vita dei lavoratori”.

“Le norme approvate consentiranno di intervenire con maggiore efficacia sulle imprese che non rispettano le misure di prevenzione o che utilizzano lavoratori in nero. L’obiettivo è quello di incentivare e semplificare l’attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di un maggiore coordinamento dei soggetti competenti a presidiare il rispetto delle disposizioni per assicurare la prevenzione”, si legge nel comunicato pubblicato dopo il Cdm.

Previste mille nuove assunzioni all’Istituto nazionale del lavoro e un investimento in tecnologie di oltre 3,7 milioni di euro nel biennio 2022/2023. “Previsto anche l’aumento del personale dell’Arma dei Carabinieri dedicato alle attività di vigilanza sull’applicazione delle norme in materia di diritto del lavoro, legislazione sociale e sicurezza sui luoghi di lavoro, che passerà dalle attuali 570 a 660 unità dal primo gennaio 2022”.

Per l’Ecobonus i fondi a disposizione sono inferiori rispetto a quanto previsto dalle prime bozze del decreto, dove compariva la cifra di 300 milioni. Per il 2021 infatti il rifinanziamento si ferma a 100 milioni. Le nuove risorse vengono ripartite destinando 65 milioni di euro per incentivare l’acquisto di veicoli M1compresi nella fascia di emissione 0-60 g/km CO2, 20 milioni per l’acquisto di veicoli commerciali di categoria N1 o M1 speciali, di cui 15 milioni di euro riservati ai veicoli esclusivamente elettrici.

Per i veicoli M1 compresi nella fascia 61-135 g/km CO2 sono invece stanziati 10 milioni di euro. Infine 5 milioni di euro sono destinati all’acquisto di veicoli di categoria M1 usati con emissioni comprese tra 0-160 g/km CO2.

C’è poi stato un braccio di ferro, in Cdm, sul rifinanziamento del reddito di cittadinanza nell’ambito del decreto fiscale. A quanto si apprende, il Pd e il M5S hanno difeso la misura, che è passata, mentre i ministri di Lega, Fi e Iv, Giorgetti, Brunetta e Bonetti hanno espresso i loro dubbi sulla sostenibilità della misura, in particolare in relazione al fatto che non ci sarebbe l’atteso effetto sul lavoro.

“A fronte dell’andamento delle richieste, sono stanziati, per il 2021, 200 milioni di euro per il Reddito di Cittadinanza”, rende noto il governo nel comunicato sul Consiglio dei ministri.

Nel decreto “hanno rifinanziato il Rdc levando risorse al reddito di emergenza (90 milioni), all’accesso anticipato al pensionamento per lavori faticosi e pesanti (30 milioni), al pensionamento dei lavoratori precoci (40 milioni) e ai congedi parentali (30 milioni)”, affermano fonti di governo della Lega. “Come ha spiegato Franco a Giorgetti in Cdm, i fondi erano stati sovrastimati e dunque lo spostamento non incide in alcun modo sul loro funzionamento. Siamo disposti a spiegarlo alla Lega con un disegno”, la replica, a stretto giro, di fonti del M5S.

I ministri del centrodestra e di Iv avrebbero chiesto quindi di ridiscutere il tema in Legge di Bilancio. Il premier Draghi avrebbe ribadito che sarà la manovra la sede per discuterne, lavorando in particolare sulle politiche attive.

È previsto il differimento del versamento delle rate delle definizioni agevolate dei carichi affidati alla riscossione (cosiddetti “rottamazione-ter” e “saldo e stralcio”) originariamente in scadenza a decorrere dal 2020. In particolare, potranno essere versate entro il 30 novembre 2021 le rate in scadenza nel 2020 e in scadenza dal 28 febbraio al 31 luglio 2021.

È previsto il rifinanziamento per le misure adottate al fine dell’equiparazione della quarantena per Covid 19 alla malattia.

“I lavoratori dipendenti o autonomi, genitori di minori di 14 anni, possono astenersi dal lavoro nel caso in cui sia sospesa l’attività didattica o educativa del figlio per tutta o in parte la durata dell’infezione o per la quarantena disposta dalle autorità competenti”, viene spiegato nel comunicato del Cdm.

Il decreto inoltre ha rifinanziato la Cassa Integrazione prevista per i datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi connessi all’emergenza coronavirus. Inoltre, per Alitalia, sono state disposte misure di sostegno al reddito per i lavoratori in amministrazione straordinaria.

Emerge inoltre che Rete Ferroviaria Italiana ha a disposizione 1,3 miliardi di euro in più per il 2021 per accelerare la realizzazione delle opere infrastrutturali. La disposizione è contenuta nel dl approvato oggi e le risorse, che dovranno essere utilizzate nell’anno, serviranno – spiega il Mims – per erogare alle imprese appaltatrici anticipazioni fino al 30% del valore delle opere, per velocizzare gli interventi sulla rete ferroviaria. I progetti che saranno interessati dall’aumento della spesa per anticipazioni nel 2021 rientrano nel Pnrr.

Figurano, tra gli altri, gli appalti ferroviari per la realizzazione delle tratte ad alta velocità Napoli-Bari e Palermo-Catania, dell’elettrificazione delle linee nel Sud, del Nodo di Genova e Terzo Valico dei Giovi, dell’alta velocità/alta capacità sulla linea Brescia-Verona-Padova, delle tratte di accesso al tunnel del Brennero e degli interventi tecnologici per l’implementazione del sistema europeo ferroviario ERTMS destinato ad aumentare la sicurezza, la velocità e la capacità delle infrastrutture.