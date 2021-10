Più di 12 milioni di italiani sono chiamati al voto il 3 e il 4 ottobre

Dove possibile sono previsti percorsi dedicati e diversi di entrata e di uscita. Per evitare gli assembramenti, anche gli ingressi sono contingentati.

All’interno deve essere garantito il distanziamento di almeno un metro sia tra i componenti del seggio che tra questi ultimi e l’elettore. Per l’identificazione è richiesto all’elettore di rimuovere per qualche secondo la mascherina e, in quel caso, il distanziamento deve essere di due metri.

Le finestre restano aperte per favorire la circolazione dell’aria. Nel corso delle operazioni di voto, vengono effettuate periodiche pulizie dei locali e disinfezione delle superfici di contatto, compresi tavoli, cabine elettorali e servizi igienici. L’elettore dovrà igienizzare le mani all’ingresso, poi una seconda detersione prima di ricevere la matita e la scheda elettorale e, infine, è consigliabile una terza igienizzazione prima di uscire.

All’elettore, che deve presentarsi con tessera elettorale e documento d’identità, viene consegnata una scheda (o le schede). Le urne aprono la mattina del 3 ottobre alle 7.00 e chiudono alle 23.00 della stessa giornata. Il 4 ottobre si può andare a votare dalle 7 di mattina fino alle 15.00.

Al primo turno non è necessario il green pass, che diventa obbligatorio dal 15 ottobre. Per il secondo turno, quindi, tutti i componenti del seggio, in quanto assimilati ai dipendenti pubblici, dovranno essere in possesso della certificazione verde.

Sul sito elezioni.interno.gov.it o attraverso l’App per smartphone “Eligendo mobile” è possibile consultare i dati relativi all’affluenza di voto e i risultati in tempo reale di tutte le consultazioni.

Gli eventuali ballottaggi si svolgeranno il 17 e il 18 ottobre, tranne nei Comuni delle regioni autonome dove le urne riapriranno il 10 e l’11 ottobre con eventuale ballottaggio il 24 e il 25 ottobre. In Trentino-Alto Adige, invece, le operazioni di voto si svolgeranno domenica 10 ottobre con eventuale turno di ballottaggio previsto per domenica 24.