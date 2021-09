Greta Thunberg a Milano: “Serve giustizia climatica”

Al via la Youth4Climate a Milano, dove 400 giovani da tutto il mondo si sono riuniti al MiCo per lavorare a un documento su clima e cambiamenti ambientali da presentare ai leader mondiali in occasione della PreCop26. Spazio ai giovani anche per i discorsi di apertura dell’evento.

L’attivista Greta Thunberg sul palco ha detto: “Vogliamo una giustizia climatica, ora! I cambiamenti sono un’opportunità per tutti, non c’è un piano B, basta bla bla bla. Dai leader mondiali sentiamo solo parole, fanno solo finta di ascoltarci. Le emissioni continuano ad aumentare. Possiamo invertire questa tendenza, ma serviranno soluzioni drastiche. E dato che non abbiamo soluzioni tecnologiche, vuol dire che dovremo cambiare noi. Non possiamo più permettere al potere di decidere cosa sia la speranza. La speranza non è un qualcosa di passivo, non è un bla bla bla. La speranza vuol dire la verità, vuol dire agire. E la speranza viene sempre dalla gente”.

Nella seduta plenaria d’apertura parola anche all’attivista Vanessa Nakate, al ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani, il presidente della Cop26 Alok Sharma (in collegamento da remoto), il Segretario esecutivo UNFCCC Patricia Espinosa e il sindaco di Milano Beppe Sala.

Il cambiamento climatico, secondo l’attivista, è anche “un’opportunità”. “Quando parlo di cambiamento climatico, cosa vi viene in mente? Io penso a posti di lavoro, posti di lavoro verdi. Il cambiamento climatico non è solo una minaccia, è soprattutto un’opportunità di creare un pianeta più verde e più sano. Dobbiamo cogliere questa opportunità. È una soluzione win-win, sia per lo sviluppo che per la conservazione”, ha detto.

In precedenza, al suo arrivo al MiCo di Milano, in coda per il tampone per poter accedere all’evento, Thunberg aveva risposto solo a poche domande dei giornalisti. “Ho le stesse aspettative di molti incontri: molte parole”, ha detto in riferimento a cosa si aspettasse da questo incontro internazionale. Prima di partecipare all’incontro, Thunberg ha anche manifestato con alcuni ragazzi del movimento Fridays For Future Milano, lanciando l’appello: “Un altro mondo è necessario”.

Le proteste dei giovani contro il cambiamento climatico sono utili, ma occorre lavorare insieme per trovare una soluzione, ha detto il ministro per la Transizione Ecologica Roberto Cingolani aprendo i lavori al Mico della conferenza dei giovani sul clima Youth4Climate.

“Il cambiamento climatico e le disuguaglianze sociali globali devono essere trattati insieme – ha detto – non esiste un’unica soluzione. Spero che oltre a protestare, cosa che è estremamente utile ci aiuterete a identificare nuove soluzioni visionali, è questo quello che ci aspettiamo da voi”. Il ministro ha poi ricordato: “Siamo qui 400 partecipanti di 186 Paesi e il compito della giornata odierna è ascoltare le vostre priorità”.

“Vogliamo ascoltare le vostre idee, proposte e raccomandazioni – ha spiegato ai giovani delegati dei vari Paesi riuniti al Mico di Milano – abbiamo bisogno della vostra visione e motivazione e del vostro coinvolgimento”. “Uniamo le forze – ha scandito – non dobbiamo rinunciare al nostro futuro e al futuro del nostro Pianeta, siete intervenuti per questo, lo dico come scienziato, l’ho fatto per 35 anni, come ministro temporaneo e come padre di tre bambini”.

“La città di Milano è orgogliosa di ospitare Youth4Climate e vorrei lodare la saggezza del governo italiano che ha deciso di essere parte di questo viaggio. Perché non siete qui per caso”, ha invece detto il sindaco di Milano Beppe Sala rivolgendosi alla platea dei giovani di Youth4Climate.

“I giovani – ha detto nel suo intervento al Mico – sono e continueranno ad essere una forza trainante del processo di sensibilizzazione verso i cambiamenti climatici. Avete prepotentemente chiesto la nostra attenzione sulla necessità di tutelare il pianeta e salvaguardare noi e le prossime generazioni. E ci serve la vostra energia a tutti i livelli per supportare queste iniziative”. Per il sindaco, “questa necessità si sente ancora più forte oggi, perché non possiamo tutti uscire dalla pandemia senza essere cambiati”.

Per il sindaco Sala, le città possono mettere in atto la svolta ecologica “con i fondi Green Recovery a loro disposizione”. Riferendosi a Milano, ha parlato dell’opportunità “di sostenere circa cinquantamila posti di lavoro verdi di buona qualità nei prossimi dieci anni. Possiamo assicurarci che siano anche lavori giusto sostenendo programmi di istruzione, formazione e assunzione che garantiscano che donne, giovani lavoratori, persone con disabilità e migranti non vengano lasciati indietro”.

Ha preso la parola anche l’attivista ugandese Vanessa Nakate, che ha messo in luce le difficoltà climatiche del suo Continente. I leader mondiali, ha detto Nakate, “devono tirare fuori più fondi per aiutare le popolazioni dell’Africa che già oggi soffrono i danni maggiori della crisi climatica, nonostante questo continente emetta solo il 3% dei gas serra. Occorre dare più finanziamenti, oltre a quelli già promessi al 2020 e mai dati”.