Un caricabatteria universale per l’Europa

Sebbene ciò possa comportare un leggero aumento del costo di alcuni prodotti, la Commissione ha sottolineato che aiuterebbe i consumatori a evitare i costi inutili derivanti dall’acquisto di caricabatterie aggiuntivi e che aiuterebbe a limitare le enormi quantità di rifiuti elettronici.

“I consumatori europei sono stati frustrati abbastanza a lungo per i caricabatterie incompatibili che si accumulano nei loro cassetti”, ha affermato Margrethe Vestager, vicepresidente esecutivo per un’Europa pronta per l’era digitale.

“Abbiamo dato all’industria tutto il tempo per trovare le proprie soluzioni; ora i tempi sono maturi per un’azione legislativa per un caricatore comune. Questa è una vittoria importante per i nostri consumatori e per l’ambiente e in linea con le nostre ambizioni verdi e digitali”, ha aggiunto.

In base alla proposta, la porta USB Type-C diventerebbe la porta standard per dispositivi per smartphone e altri piccoli dispositivi elettronici portatili, come fotocamere, cuffie e tablet, compresi i dispositivi prodotti da Apple, che attualmente utilizza la propria tecnologia Lightning.

Nel frattempo, una tecnologia di ricarica rapida armonizzata diventerà obbligatoria per garantire che la velocità di ricarica sia la stessa quando si utilizza un caricabatterie compatibile per un dispositivo.

La Commissione ha inoltre proposto di rendere obbligatoria per le aziende la vendita separata di caricabatterie e dispositivi per evitare che i consumatori accumulino caricabatterie non necessari.

La proposta prevede un periodo di transizione di due anni dalla data di adozione per dare all’industria tecnologica tempo sufficiente per adeguarsi prima dell’entrata in vigore.

Il Parlamento europeo – dove quasi tutti i partiti politici hanno chiesto di rendere obbligatorio un caricabatterie universale per tutte le marche di smartphone – e il Consiglio dovranno ora studiare la proposta e prendere posizione prima che possa essere adottata.