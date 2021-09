Impatto del PNRR per lo sviluppo del territorio milanese

In vista delle elezioni per rinnovare i consigli direttivi degli ordini territoriali dei commercialisti, fissate per l’11 e il 12 ottobre 2021, la lista Innamorati di ODCEC, con candidato Presidente Marcello Guadalupi, propone un interessante incontro per approfondire il tema dell’impatto degli interventi previsti nel PNRR per uno sviluppo sostenibile del territorio milanese, considerato centrale per l’Europa.

L’incontro si terrà venerdì 24 settembre 2021 alle ore 17.00 e vedrà la partecipazione di esperti della politica e del mondo accademico, oltre che delle associazioni a tutela di lavoratori e consumatori.

Ospiti:

Carmine Pacente – Membro del Comitato Europeo delle Regioni

Tiziana Scalco – Segretario regionale CGIL – Edilizia

Giorgio Fiorentini – Docente universitario L. Bocconi

Natale Carapellese – Presidente Federconsumatori Lombardia

Giovambattista Presti – Docente universitario Kore di Enna

Gabriele Abbiati – Consigliere comunale Lega

Marcello Guadalupi dal 1991 è commercialista specializzato in consulenza aziendale, societaria e fiscale. Iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano, ricopre tra gli altri anche il ruolo di Mediatore e Formatore civile e commerciale accreditato presso il Ministero della Giustizia.

Per l’Ordine dei Commercialisti di Milano, Guadalupi sogna un Ordine all’avanguardia che ponga fine ad inutili contrapposizioni e che possa invece esprimere tutte le sue potenzialità, per contribuire alla crescita delle imprese del territorio e allo sviluppo di un’area strategica come è quella milanese.

Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi alla segreteria:

odcec2021elezioni@marcelloguadalupi.com