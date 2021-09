Milano Fashion Week 2021, sfilata Reset di Will Paucar

Nello Spazio Art & Luxury Gallery, il 23 settembre, alle ore 19, in Via Visconti di Modrone

Milano, 18 settembre 2021 – In occasione della manifestazione Milano Fashion week 2021, nel cuore dell’Italia che respira e si nutre di moda, negli spazi di Art & Luxury Gallery, in via Uberto Visconti di Modrone, 6, in Milano, il 23 settembre 2021, alle ore 19.00, potremo assistere alla sfilata”Reset”, iniziativa unica ed innovativa in quanto coniuga arte e moda, fondendole in un mix di colori e style, con una particolare attenzione all’ambiente.

La Capsula RESET é una linea che veste vere e proprie opere d’arte, realizzate dall’artista Will Paucar in collaborazione col designer Jonas che, per la sfilata, ha preparato i suoi capi utilizzando un tessuto ecoutille, completamente ecosostenibile. Senz’altro è un nuovo modo di concepire la moda, che verrà mostrato al pubblico non solo nella versione street style di Jonas, ma anche nella versione haute couture dall’animo seducente e provocatorio della stilista Stefanny Santos de LaSantos Concept .

“Ho sempre creduto nel connubio tra arte e moda. L’ idea di realizzare opere d’arte ‘indossabili’, che, una volta smesse, potessero essere ‘incorniciate’ , così da rompere le regole del tempo, mi ha appassionato fin da subito” ha dichiarato l’Artista Will Paucar.