M5S: eletti nuovi Garanti del Movimento

Luigi Di Maio, Roberto Fico e Virginia Raggi sono stati eletti membri del nuovo Comitato dei Garanti del M5S. La sindaca di Roma si piazza prima con 22.289 preferenze. In seconda posizione Roberto Fico con 11.949 voti, seguito da Luigi Di Maio con 11.748 click. Le votazioni del Movimento si sono tenute ieri, giovedì 16 settembre, dalle ore 10 alle ore 22. Gli iscritti sono stati chiamati a votare online sulla piattaforma SkyVote per l’elezione del nuovo Comitato di Garanzia e di un membro del Collegio dei Probiviri. Per quest’ultimo ruolo è stato eletto Riccardo Fraccaro.

“Alle ore 22:00 del 16 settembre 2021 si è conclusa la votazione sul nuovo strumento di voto, attraverso la quale l’Assemblea degli iscritti ha potuto esprimersi sull’elezione del nuovo Comitato di Garanzia e sull’elezione di un componente del Collegio dei Probiviri del MoVimento 5 Stelle. Alla votazione hanno partecipato 30.073 aventi diritti al voto”, si legge sul sito del M5S.

I candidati al Comitato di Garanzia hanno preso i seguenti voti: Tiziana Beghin ha ricevuto 3.112 preferenze; Luigi Di Maio ha ricevuto 11.748 preferenze; Roberto Fico ha ricevuto 11.949 preferenze; Andrea Liberati ha ricevuto 3.727 preferenze; Virginia Raggi ha ricevuto 22.289 preferenze; Carla Ruocco ha ricevuto 3.474 preferenze. Il nuovo Comitato di Garanzia è composto da: Luigi Di Maio, Roberto Fico e Virginia Raggi. A far parte del Collegio dei Probiviri, con Jacopo Berti e Fabiana Dadone, è Riccardo Fraccaro.

“Auguriamo ai candidati scelti dall’assemblea degli iscritti buon lavoro, siamo certi che adempiranno a questo compito con disciplina e onore. Al contempo ringraziamo i componenti uscenti Giancarlo Cancelleri, Vito Crimi, Roberta Lombardi e Raffaella Andreola per il prezioso contributo dato alla comunità del Movimento 5 Stelle. La democrazia diretta è e sarà sempre la stella polare del progetto politico”, si legge sul sito.

“Grazie di cuore a tutti, un’altra tappa raggiunta insieme”, ha scritto in serata su Facebook il ministro degli Esteri Luigi Di Maio. “Avanti con unità e determinazione in questo nuovo corso con Giuseppe Conte. Il MoVimento 5 Stelle c’è”, ha ribadito. Anche Virginia Raggi ha ringraziato gli iscritti. “Grazie all’Assemblea degli Iscritti del Movimento 5 Stelle per avermi votata nel Comitato di Garanzia. Sono fiera di svolgere questo ruolo che ricoprirò con impegno e determinazione. Insieme, andiamo #AvantiConCoRAGGIo”, ha scritto su Twitter la sindaca di Roma.