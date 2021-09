Una Chiesa al passo coi tempi…brevi

È ormai ampiamente condiviso il canone che, nell’era contemporanea, la brevità del messaggio comunicativo abbia soppiantato la prosopopea dei discorsi lunghi e spesso noiosi. La colpa di questo passaggio, tuttavia repentino, viene fatta risalire alla cosiddetta “twitterizzazione” della cultura, l’ultimo atto di un processo evolutivo che ha visto su internet il campo principale di azione, trovando poi nella politica terreno fertile per la realizzazione.

Il vento di questa dolce rivoluzione ha così toccato anche le sponde del Vaticano. Domenica scorsa, nel suo discorso dinanzi ai vescovi e al clero della Slovacchia, nella Cattedrale di San Martino, Papa Francesco si è soffermato su un argomento a lui particolarmente caro, quello dell’omelia.

Niente più prediche di quaranta minuti, niente sermoni propinati ai fedeli su argomenti spesso per loro astrusi. Un’omelia, ha aggiunto Papa Francesco, non dovrebbe superare i dieci minuti, considerando che dopo otto minuti si ha un evidente calo dell’attenzione.

Insomma, pochi minuti ma buoni, con l’invito ai sacerdoti e ai vescovi di pensare bene a cosa dire nell’omelia, affinché ci sia un contatto con la gente e i partecipanti prendano ispirazione dal testo biblico. Gli astanti hanno accolto con un applauso le parole del Papa e lui, al quale la battuta certo non manca, ha tenuto a rimarcare: un applauso probabilmente iniziato dalle suore, che sono le prime a doversi subire queste lunghe prediche.

Che si tratti di una mossa per arginare in qualche modo lo spopolamento nelle celebrazioni religiose appare abbastanza evidente. Ora, non resta che osservare come si adegueranno i celebranti a queste indicazioni. Ai fedeli invece l’ardua sentenza: se la predica sarà di loro gradimento pollice in su, in caso contrario basterà comunicarlo in tutti i gruppi WhatsApp senza troppi giri di parole, ma con la più classica delle faccine imbronciate.