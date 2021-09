La Francia ha due candidate donna per la presidenza

Due politici francesi hanno dato il via alle loro campagne presidenziali domenica, cercando di diventare la prima donna leader della Francia nelle elezioni di primavera del prossimo anno.

Marine Le Pen, del partito di estrema destra del Rally Nazionale, e il sindaco socialista di Parigi, Anne Hidalgo, hanno entrambi lanciato le loro piattaforme presidenziali con mosse ampiamente attese.

Si uniscono a una fiorente lista di sfidanti al presidente centrista Emmanuel Macron. Ciò include battaglie tra più potenziali candidati di destra – tra cui un’altra donna politica Valerie Pecresse – e tra i Verdi.

Hidalgo, 62 anni, sindaco della capitale francese dal 2014, è il favorito per la nomination al Partito Socialista. Ha lanciato la sua candidatura nella città nordoccidentale di Rouen.

“Voglio che tutti i bambini in Francia abbiano le stesse opportunità che ho avuto io”, ha detto, invocando le sue radici. Hidalgo è la figlia di immigrati spagnoli fuggiti dal loro paese in cerca di libertà durante il governo del dittatore Francisco Franco.

Le Pen, 53 anni, leader del partito di estrema destra francese, ha iniziato la sua campagna nella città meridionale di Frejus con l’impegno di difendere la “libertà” francese. In linea con un messaggio di estrema destra che secondo i critici ha denigrato le comunità musulmane, Le Pen ha promesso di essere duro con “parti della Francia che sono state talebanizzate”. Sebbene abbia lanciato la sua candidatura all’inizio di quest’anno, domenica ha nominato il ventiseienne Jordan Bardella capo ad interim del partito mentre la sua campagna entra a pieno regime.

Anche Le Pen sta rifacendo la sua immagine per queste elezioni. È finito il guardaroba blu scuro che è stato il suo marchio di fabbrica. Ora indosserà l’azzurro per la campagna, “per mostrare la nostra visione, meno partigiana, (che raggiunge) più in alto”, ha detto il consigliere speciale di Le Pen Philippe Olivier a Le Figaro, il quotidiano conservatore.

Macron, 43 anni, non ha ancora annunciato la sua candidatura per la rielezione, ma dovrebbe farlo. Lanciare una candidatura in Francia è una formalità necessaria per ogni elezione presidenziale.

Il voto dovrebbe ridursi a un duello tra Le Pen e Macron, come è stato durante le ultime elezioni presidenziali francesi nel 2017.