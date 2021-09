La scommessa della città di Monopoli: puntare sulle crociere di lusso

In arrivo i velieri Windstar

Inaugurato il terminal crocieristico del porto di Monopoli, che punta sulle crociere di lusso. In arrivo nei prossimi giorni i velieri della Windstar. In questi giorni Monopoli ospita la Artemis che fa capo alla Grand circle cruise line di Malta specializzata in crociere di fascia alta a spiccato contenuto culturale.

Il terminal di Monopoli è stato realizzato nell’ambito del progetto comunitario Themis, finanziato dal Programma di cooperazione territoriale Interreg V-A Greece-Italy 2014-2020, con l’intento – si legge in una nota – di sostenere lo sviluppo dei porti minori al fine di svilupparne le attività indirizzando il traffico marittimo, in particolare crocieristico, verso territori ancora poco sfruttati turisticamente.

Pertanto sotto il brand comune Themis sono state create sinergie tra crociere di lusso e l’offerta di pacchetti turistici ed itinerari selezionati, intesi come esperienze esclusive. L’obiettivo è anche quello di promuovere la capacità attrattiva verso i circuiti nautici e i maxi yacht.

Come ha spiegato il presidente dell’Autorità portuale Adriatico meridionale, Ugo Patroni Griffi “il porto di Monopoli ha una struttura accogliente per i crocieristi dotata di un’interfaccia dinamica con il territorio. Grazieal progetto Themis da oggi Monopoli amplifica il proprio appeal e ciò ci consentirà di attuare ulteriori strategie di promozione per attirare nuove compagnie”. Dal 17 settembre approderà Windstar.

“La realizzazione di questo terminal – ha affermato il sindaco di Monopoli, Angelo Annese – rappresenta un ulteriore tassello per la crescita dell’economia locale. Negli ultimi anni la città ha subito un importante sviluppo turistico, riuscendo ad attrarre centinaia di migliaia di visitatori. Monopoli deve avere un ruolo privilegiato quale scalo del territorio della Costa dei Trulli”. Territorio sul quale si stanno concentrando gli investimenti di grandi gruppi del turismo di lusso da Rocco Forte-Cdp a Melià, Four Seasons e Belmond.

Il progetto Themis – ha sottolineato Carmela Sfregola, communication officer del Programma Interreg V-A Grecia-Italia 2014-2020 – riveste un ruolo strategico per il Programma Grecia-Italia in quanto ha potenziato il trasporto marittimo sostenibile e la connettività transfrontaliera tra Puglia e Grecia, sostenendo lo sviluppo e le attività dei porti minori.

“Themis è uno dei 58 progetti di cooperazione che l’Europa ha finanziato attraverso il Programma, con un investimento complessivo di 123 milioni tra Puglia e Grecia in diversi settori, quali la promozione della cultura e del patrimonio, la protezione dell’ambiente e della biodiversità, l’inclusione sociale, lo sviluppo di start-up. Sulla stessa scia è in corso la progettazione del nuovo programma 2021 2027 per la costruzione di un’Europa green e smart”.