78° Festival di Venezia. Sul Red Carpet sfilano le star

Ancora tantissime star per la quinta serata del Festival di Venezia: tocca al regista messicano Franco con il suo “Sundown”. Con lui anche i protagonisti della sua pellicola: non solo il britannico Tim Roth ma anche l’attrice messicana Iazua Larios e la francese Charlotte Gainsbourg. Premiere anche per “Illusions Perdues” di Xavier Giannoli. Sul tappeto rosso anche Carlo Verdone e celebrità come l’ex tennista russa Maria Sharapova e la più seguita star di TikTok.

Arrivano le star sul red carpet di Venezia per questa quinta serata della mostra del Cinema. È il giorno dell’entrata in gara di Tim Roth, protagonista di “Sundown”, diretto da Michel Franco.

Sul celebre tappeto rosso veneziano c’è anche Maria Sharapova, la splendida ex tennista vincitrice di titoli slam ma che ha sempre amato il mondo dello spettacolo.

Tra i vip presenti c’è anche Khaby Lame, il tiktoker più famoso al mondo: è lui l’italiano più seguito in assoluto sui socal network. Non poteva mancare sul red carpet Serena Rossi, attrice e madrina della manifestazione in questa edizione 2021.

Per la proiezione di “Illusions Perdues”, altro film presentato a Venezia 2021 diretto da Xavier Giannoli, arrivano l’attore italiano Edoardo Leo e l’attrice belga Salome Dewaels.

Tra gli ospiti di questa quinta serata sul red carpet di Venezia c’è anche il rapper Ernia con la fidanzata Valentina Cabassi.

Presente anche l’attrice belga Cecile de France alla premiere veneziana del film “Illusions Perdues”.