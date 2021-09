Il Consiglio europeo decide di limitare la migrazione afghana nell’UE

L’incontro ha affrontato le potenziali implicazioni della conquista dell’Afghanistan da parte dei talebani nei settori della protezione internazionale, della migrazione e della sicurezza.

Ales Hojs, ministro degli Interni della Slovenia, che presiede la presidenza dell’UE, ha espresso soddisfazione per il fatto che l’incontro sia riuscito a raggiungere un consenso e ha descritto la dichiarazione come equilibrata.

“L’UE rimane impegnata a sostenere gli afghani vulnerabili, e in particolare donne e bambini, sia in Afghanistan che nella regione”, ha affermato. “Allo stesso tempo, siamo determinati a impedire a contrabbandieri e trafficanti di esseri umani di sfruttare questa terribile situazione coordinando la nostra risposta a qualsiasi movimento migratorio illegale e proteggendo le frontiere esterne dell’UE”.

“Come ministri degli interni, siamo responsabili della sicurezza e della protezione dei confini dell’UE”, ha spiegato e messo in guardia contro gli attacchi terroristici sul suolo europeo. È più urgente e importante fornire aiuto ai rifugiati afgani nei paesi vicini che consentire loro di chiedere asilo nell’UE.

Alla riunione dei leader del G7 del 18 agosto, il presidente della Commissione europea von der Leyen ha annunciato un programma per l’insediamento volontario dei cittadini afgani nell’UE e ha fatto riferimento alla “promessa” di visti umanitari da parte degli Stati membri. La questione avrebbe dovuto essere discussa durante la riunione del consiglio degli affari interni, ma non se ne parlava nella dichiarazione.

Apparentemente il reinsediamento nell’UE sarà limitato agli afgani (incluse le loro famiglie) che hanno lavorato per l’UE e gli Stati membri e che sono stati trasportati in aereo dall’Afghanistan prima della chiusura dell’aeroporto di Kabul. Gruppi vulnerabili di persone, donne professioniste, giornalisti e attivisti per i diritti umani, dovranno in futuro richiedere asilo nell’UE da paesi terzi sicuri nelle vicinanze dell’Afghanistan.

Ylva Johansson, la commissaria europea responsabile per gli affari interni, tornata da un incontro con gli Stati Uniti e l’ONU a New York, si è congratulata con il ministro sloveno e ha aggiunto in conferenza stampa che l’obiettivo dell’UE dovrebbe essere quello di evitare una crisi umanitaria per per evitare una crisi migratoria che colpirebbe l’UE.

Alla domanda se la riunione del consiglio avesse discusso il reinsediamento nell’UE e concordato eventuali numeri, ha risposto che nessuno può stabilire alcun numero e che non sono stati decisi obiettivi di reinsediamento.

Invece, ha fatto riferimento alla possibilità di migrazione legale nell’UE e ha menzionato che l’UE lo scorso anno aveva approvato 300.000 domande di asilo. Il ministro svedese per la giustizia e la migrazione Morgan Johansson ha affermato in precedenza a Stoccolma che la Svezia (il paese d’origine del commissario) ha aumentato la quota di rifugiati afgani ammissibili ai visti umanitari.

“La Svezia sta ricevendo più rifugiati pro capite rispetto agli altri Stati membri dell’UE ed è più ambiziosa di loro”, ha affermato e ha aggiunto che la Svezia li sta spingendo ad accogliere più rifugiati afgani.

La dichiarazione afferma anche che l’UE risponderà ai tentativi di “strumentalizzare la migrazione illegale” per scopi politici e altre minacce ibride. Ales Hojs ha confermato che ciò si riferiva alla situazione alle frontiere tra la Bielorussia e gli Stati membri confinanti, la Polonia ei paesi baltici, ma non ha chiarito se i rifugiati afgani che arrivano attraverso la Bielorussia potranno richiedere asilo.

In una decisione eccezionale, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha deciso la scorsa settimana che le autorità polacche e lettoni dovrebbero fornire alle persone bloccate ai loro confini con la Bielorussia cibo, acqua, vestiti, cure mediche adeguate e, se possibile, un riparo temporaneo. Il tribunale dovrebbe occuparsi in seguito del loro diritto di richiedere asilo.

La Commissione sta monitorando la situazione al confine, ma un portavoce della Commissione ha rifiutato all’inizio di questa settimana di chiarire se la situazione fosse migliorata dopo la decisione del tribunale.