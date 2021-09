Tribunale europeo: indagini russe inefficaci sull’omicidio Estemirova

La massima corte europea per i diritti umani ha stabilito che le autorità russe non sono riuscite a condurre un’indagine efficace sull’uccisione di un importante attivista per i diritti umani nella repubblica russa di Cecenia.

La sentenza di martedì della Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU) riguardava l’omicidio del 15 luglio 2009 di Natalia Estemirova, un’importante difensore dei diritti in Cecenia, che è stata rapita e poi trovata morta con colpi di arma da fuoco alla testa e al torace.

La CEDU ha osservato che le autorità russe hanno prontamente aperto un’indagine sull’omicidio di Estemirova e identificato un sospetto, ma ha sottolineato che l’incapacità di Mosca di fornire i materiali completi del caso ha reso la corte “incapace di concludere che l’indagine fosse stata condotta a fondo”. Ha rilevato alcune contraddizioni nella perizia che ha portato a dubitare che l’indagine fosse stata efficace.

La sorella della vittima, Svetlana Estemirova, ha affermato nel suo appello che dietro l’omicidio c’erano agenti statali, ma il tribunale di Strasburgo ha stabilito che le prove non supportano l’affermazione.

Il tribunale ha chiesto alla Russia di pagare 20.000 euro alla sorella di Estemirova e ha esortato le autorità russe a rintracciare e punire gli autori del suo omicidio.

Estemirova è stata una forte critica del leader regionale ceceno Ramzan Kadyrov, che ha fatto affidamento sulle sue temute forze di sicurezza per far rispettare il suo governo e reprimere il dissenso nella regione. I gruppi internazionali per i diritti umani hanno accusato le autorità cecene di rapimenti, torture e uccisioni dei loro oppositori.

Il Cremlino, che ha fatto affidamento su Kadyrov per stabilizzare la Cecenia dopo due guerre separatiste negli anni ’90 e nei primi anni 2000, lo ha fermamente sostenuto nonostante le critiche internazionali.

Amnesty International ha affermato che la sentenza della CEDU ha evidenziato “l’impunità senza sosta in Russia”.

“L’inazione delle autorità russe ha effettivamente dato carta bianca alla leadership cecena per continuare a commettere abusi e mettere a tacere chiunque osi parlare”, ha affermato Denis Krivosheev, direttore ad interim di Amnesty International per l’Europa orientale e l’Asia centrale. “Nei 12 anni trascorsi dall’uccisione di Natalia, non solo non sono riusciti a identificare e chiedere conto dei colpevoli, ma sono anche rimasti in silenzio e compiaciuti mentre altri difensori dei diritti umani in Cecenia sono stati esposti agli stessi pericoli, attaccati, minacciati e perseguito”.

Krivosheev ha affermato che “l’assalto ai diritti umani in Cecenia si è intensificato e la società civile è stata metodicamente estinta dalle autorità cecene”, aggiungendo che gli attivisti per i diritti “affrontano minacce di morte, arresti arbitrari e carcere, e molti giornalisti e attivisti sono stati costretti all’esilio”.