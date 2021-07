AC Milan e ROInvesting Saranno Partner per il Terzo Anno Consecutivo

In data 5 luglio 2021, AC Milan e ROInvesting hanno comunicato il rinnovo della partnership. Dunque, saranno partner per il terzo anno consecutivo.

Segnale, questo, di una evidente condivisione di valori e di obiettivi, come peraltro dimostrato da alcune iniziative benefiche e a vantaggio della comunità, e che sono andate oltre i contesti di appartenenza.

Due società in crescita

Il 2020 è stato un anno importante sia per l’AC Milan che per ROInvesting. Il Milan ha riconquistato il palcoscenico calcistico più luminoso d’Europa, ovvero la Champions League. Dopo alcuni anni in chiaroscuro, la nuova proprietà ha varato un progetto interessante, di ampio respiro, che ha favorito una stagione all’insegna dei successi.

ROInvesting, dal canto suo, si è ritagliato un posto importante nel panorama dei broker, che si rivela di anno in anno sempre più competitivo. Lo ha fatto in virtù dell’oggettiva qualità dei suoi servizi e di un’attenzione marcata per le necessità dell’utenza.

Attenzione che si è declinata anche in ambiti diversi da quello del trading. Il riferimento è alle iniziative per la lotta al Covid. Ad aprile 2020 il Milan ha lanciato una raccolta fondi, a cui ha risposto prontamente ROInvesting con una ingente donazione. Questa, nello specifico, è servita a finanziare l’acquisto di generi di prima necessità a beneficio delle famiglie maggiormente in crisi per l’emergenza sanitaria.

Il rinnovo della partnership ha raccolto il plauso della dirigenza del Milan. In particolare Casper Stylsvig, Chief Revenue Officer della squadra meneghina, ha dichiarato: “Siamo molto felici di annunciare il rinnovo della nostra partnership con il Milan per altri due anni. Il nostro obiettivo fin dal primo giorno è stato quello di creare un rapporto forte e duraturo tra le parti e siamo lieti di vederlo prendere forma”.

Un focus su ROInvesting

Il Milan non ha bisogno di grandi presentazione. Vale la pena dunque accendere i riflettori su ROInvesting, che d’altronde è uno dei broker retail più interessanti degli ultimi anni.

ROInvesting permette ai suoi utenti di investire principalmente sui CFD, prodotti derivati molto diffusi e apprezzati dai trader, e che si caratterizzano per una marcata accessibilità.

L’offerta è molto ampia e varia, e coinvolge le più importanti asset class. Grazie a ROInvesting è possibile fare trading con le valute, le criptovalute, le azioni, gli indici, i metalli preziosi, gli ETF e le materie prime.

Le condizioni economiche sono accomodanti e testimoniano la volontà del broker di porsi dalla parte dell’utente. Le commissioni sono del tutte azzerate, per esempio. Sono compensate da spread equilibrati e mediamente molto bassi. Gli spread di ROInvesting variano in base alle caratteristiche dell’asset. Il più basso (relativo alla coppia Euro-Dollaro) parte da 0,3 pip.

ROInvesting presta molta attenzione anche alle dinamiche dei prelievi, che infatti sono improntate sul valore della usabilità e della rapidità.

Molto interessante è anche l’opportunità di operare in leva, che può raggiungere anche il rapporto di 1:200.

ROInvesting dimostra una marcata attenzione alle necessità dei clienti predisponendo una sezione didattica incredibilmente ricca e utile, a uso e consumo dei neofiti quanto dei trader esperti. Va segnalata, poi, un’assistenza realmente efficace e disponibile praticamente sempre (nello specifico 24 ore su 24 e 5 giorni su 7).

Ben fornito è anche il fronte “piattaforme”. L’offerta si basa su MetaTrader 4. Sono a disposizione dei trader versioni per il laptop, per i device mobili e per i browser (è possibile fare trader senza scaricare e installare software).

Insomma, ROInvesting è un broker da tenere in considerazione, capace di offrire una esperienza di trading comoda e all’avanguardia.