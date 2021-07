M5S, Grillo e Conte: “E ora pensiamo al 2050”

Dopo l’accordo sullo statuto del M5S, che ha messo fine a settimane di tensioni, Beppe Grillo “certifica” la ritrovata armonia con Giuseppe Conte. “E ora pensiamo al 2050!”, scrive il garante del M5S nella didascalia che accompagna l’immagine che lo ritrae con l’ex premier. I due sono seduti al tavolo di un ristorante di Marina Di Bibbona (Livorno), mentre parlano sorridenti.

A Marina di Bibbona, sulla Costa degli Etruschi, il fondatore del M5S possiede Villa Corallina. Qui ha incontrato Conte in un ristorante. I due, accompagnati solo dagli uomini della scorta, si sono presentati alle 14.30. Hanno ordinato un antipasto di pesce e una spigola al forno con verdure, conversando tra loro. Sarebbe stato notato, in un clima molto cordiale. Villa Corallina, a Marina di Bibbona, più volte, negli ultimi anni, è stata teatro di riunioni decisive per il futuro del Movimento.

Numerosi i commenti alla foto postata da Grillo sul social. Tra questi anche quelli di alcuni esponenti pentastellati che esprimono soddisfazione per la ritrovata sintonia tra i due. “Una bellissima immagine. E’ un momento storico, che sigla la rinascita del MoVimento 5 Stelle. Ritroviamo il vero e sano entusiasmo che ci ha sempre contraddistinto”, scrive la deputata Carla Ruocco. “Avanti così! Insieme e uniti si vince!”, è il commento di un altro membro M5S della Camera, Davide Serritella. “Sono sempre stato convinto che la vostra complementarietà sarebbe stata la nostra forza. Adesso avanti uniti!”, interviene Andrea Caso.

L’incontro tra Conte e Grillo era particolarmente atteso nel M5S. Il garante e il leader in pectore, da quando domenica è stato siglato l’accordo sul nuovo statuto, hanno ripreso a sentirsi. “I rapporti sono migliorati”, hanno spiegato fonti del Movimento. Certo, ora l’accordo va chiuso con un faccia a faccia (e possibilmente anche con la foto di rito), avevano sostenuto sempre le stesse fonti. Foto che è poi è arrivata. Solo dopo l’incontro potrà essere lanciata la votazione sul nuovo statuto e dopo i 15 giorni previsti dall’attuale regolamento gli iscritti saranno chiamati ad approvarlo sulla nuova piattaforma SkyVote Cloud.