Draghi sulle donne: “Governi e imprese lavorino insieme per superare divario”

“Siamo ancora lontani dal raggiungere una reale parità di genere. Governi e imprese devono lavorare insieme per superare queste disparità: i primi rafforzando i servizi per l’infanzia, le imprese trovando il modo di adattare i propri luoghi di lavoro alle esigenze delle madri lavoratrici”. E’ il messaggio del presidente del Consiglio Mario Draghi in occasione della Terza Sessione Plenaria del G20 Empower, che si è svolta oggi.

“Le decisioni che assumiamo oggi – aggiunge – determinano come la nostra società evolverà in futuro. Sta a noi dare potere ad una nuova generazione di donne e costruire un mondo migliore e più equo”.

Il ‘G20 Empower’ è il gruppo di lavoro che, sotto l’egida del G20, riunisce rappresentanti del settore privato e rappresentanti dei Governi dei Paesi membri per promuovere l’emancipazione delle donne in posizioni di leadership. I risultati del lavoro delle tre sessioni plenarie saranno condivisi durante la Conferenza ministeriale sull’Empowerment femminile in programma il prossimo 26 agosto.