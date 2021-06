Vietare AstraZeneca agli under 60; il no delle Regioni al mix dei vaccini

“Sono state date indicazioni molto chiare a questo punto: vietare AstraZeneca agli under 60. Proprio nei momenti nei quali le persone possono essere disorientate credo sia ancora più utile seguire le indicazioni del Cts e del governo – ha detto il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, intervenuto a Rai News 24 -. Dentro un quadro che conferma una cosa però: i vaccini funzionano.

In molte Regioni si sono raggiunti decessi zero. Crollano i decessi, la curva dei contagi e la terapia le intensive. La campagna vaccinale quindi ha funzionato. Questa indicazione, presa dal governo, dobbiamo prenderla in considerazione. Anche se il governo stesso ha detto che è precauzionale. Ma ora siamo nelle condizioni di poterla rispettare”. Sugli Open Day “c’è un gigantesco equivoco. In primo luogo l’open day sui ragazzi è stato fatto con Pfizer. In secondo luogo sono stati uno strumento che hanno riscontrato un grande successo ma” in cui abbiamo “sempre rispettato le indicazioni sui vaccini da usare. Il tema è rispettare le indicazioni scientifiche”.

“La Regione Liguria andrà avanti seguendo pedissequamente quanto chiesto dal Cts e dal Ministero della Salute: i richiami di AstraZeneca sotto i 60 anni saranno fatti con un’altra tipologia di vaccino ‘freeze’, Pfizer o Moderna, continueremo a vaccinare sopra i 60 anni con AstraZeneca”, ha spiegato il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti a ‘Mattino Cinque’ su Canale 5. “Continueremo i richiami sopra i 60 anni con AstraZeneca, ci atteniamo alle indicazioni come ci eravamo attenuti utilizzando AstraZeneca sotto i 60 anni – ha ribadito -. In Liguria non ci sono decessi covid da due giorni, segno che la campagna vaccinale in qualche modo funziona, cerchiamo di metterla a posto senza ulteriori danni”.

I chiarimenti e le rassicurazioni della comunità scientifica sono arrivati e, dunque, le Regioni devono allinearsi al piano del governo. Prima il ministro della Salute Roberto Speranza e poi il presidente del Consiglio Mario Draghi ribadiscono che la linea da seguire sui vaccini è una sola ed è quella indicata dall’esecutivo. Una presa di posizione che ha l’obiettivo di stoppare le polemiche sugli open day e i dubbi dai presidenti che si sono trovati a dover rivedere l’organizzazione della campagna dopo il cambio di rotta, il quarto, sul vaccino di Astrazeneca e che però sembra non esser stata accolta da tutti, con Vincenzo De Luca che ha già fatto sapere che non darà seguito all’indicazione di vaccinare con Pfizer e Moderna gli under 60 che hanno avuto la prima dose di Astrazeneca. Speranza cita i numeri prima di arrivare alle conclusioni, perché l’obiettivo di tutti – governo e regioni – è e deve rimanere quello di arrivare all’immunità di gregge prima possibile e dunque entro la fine di settembre, come ha promesso il Commissario per l’emergenza Francesco Figliuolo: un italiano su due ha avuto la prima dose, si sono superati i 42 milioni di somministrazioni e 14 milioni di italiani hanno concluso il ciclo vaccinale. “La campagna di vaccinazione è l’arma vera che abbiamo per chiudere questa fase e aprirne una diversa. Dobbiamo insistere su questo terreno e continuare con ogni energia”. Per farlo, le Regioni devono seguire le indicazioni del governo. Su Astrazeneca, dice Speranza, le autorità sanitarie hanno ulteriormente precisato che va evitato per chi ha meno di 60 anni, rendendo perentoria la raccomandazione che già c’era. Una “posizione chiara e netta delle autorità” e per questo “chiediamo alle autorità regionali di allinearsi ai piani”.

Le indicazioni degli scienziati, ribadisce, vanno “assolutamente rispettate”. Fine della questione? No, come dimostrano le parole di Vincenzo de Luca. Per gli under 60 che sono stati vaccinati con Astrazeneca “non si somministrano vaccini diversi dalla prima dose, sulla base di preoccupazioni scientifiche che invieremo al governo” dice il presidente della Campania annunciando anche un’altra scelta contraria a quelle del governo: la regione non somministrerà più vaccini a vettore virale, dunque Astrazeneca ma anche J&J, neanche a chi ha più di 60 anni. A sostegno della linea espressa dal ministro della Salute arrivano però le parole del premier nella conferenza finale del G7, precedute dalle condoglianze per la famiglia di Camilla, la diciottenne morta a Genova. “E’ una cosa tristissima che non doveva avvenire” dice parlando di responsabilità difficili da ricostruire. Ogni punto, sottolinea Draghi, “è stato chiarito dal ministro Speranza. C’è un’adesione spontanea delle Regioni alla linea del governo”.

Lo stesso premier risponde poi ad una delle questioni più spinose, vale a dire di chi sia la responsabilità degli open day con Astrazeneca somministrato agli under 60, organizzati dalle Regioni anche sulla base di una lettera in cui il Cts non rilevava “moviti ostativi”. Anche in questo caso è “molto complicato” ricostruire responsabilità. Quel che è certo è che “gli open day garantivano a tanti di vaccinarsi subito, con la raccomandazione del Cts di usare Astrazeneca solo per persone di una certa età”. Ma “sono stati usati per tutti perché le case farmaceutiche non pongono limite”.