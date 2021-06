M5S: al momento il trasferimento dei dati degli iscritti è al 10%

Vito Crimi: "La nuova casa è quasi pronta"

Con l’avvio del processo di trasferimento dei dati relativi agli iscritti al M5S, Rousseau ha al momento consegnato solo il 10% dei dati in suo possesso. Si tratta, tuttavia, dei dati che potranno servire ad avviare in qualsiasi momento consultazioni degli iscritti.

Il recupero dei dati da parte del Movimento riguarda infatti non il 10% degli iscritti ma il 10% dei dati custoditi dalla piattaforma: si tratta, viene spiegato, dei dati base che serviranno, presumibilmente, ad indire la prima votazione. Tutti gli altri dati, un patrimonio “enorme” custodito dall’Associazione, verranno invece recuperati dal M5S nel corso del tempo.

“Le operazioni tecniche di trasferimento, per la parte relativa ai dati degli utenti, si sono svolte ieri. La gestione e l’inserimento in un nuovo ambiente di gestione di una mole così elevata di dati – quasi 300 mila record – è una operazione che richiede accuratezza, tempi congrui, e molte verifiche. In tempi rapidissimi sarà disponibile anche l’interfaccia web, cioè una pagina da cui effettuare il login. La nostra nuova casa è quasi pronta”. Lo scrive su Fb il capo politico M5S Vito Crimi dopo l’intesa raggiunta con Rousseau sulla riconsegna al movimento dei dati degli scritti ma anche l’addio di Davide Casaleggio.

“Oggi è un giorno importante perché segna il passaggio tra il nostro passato e il nostro futuro come movimento politico. C’è il dispiacere per una rottura con Davide Casaleggio ma allo stesso tempo la necessità di proseguire nel cammino in un modo diverso, saldo nel valori e nuovo nei metodi e nei modi. Quello che ora viviamo è un giro di boa indispensabile per poter andare avanti e fronteggiare le sfide di un mondo e una società che evolvono. Oggi è un giorno importante e deve essere trattato come tale”, scrive su Fb il presidente della Camera Roberto Fico.