La Bielorussia ‘chiude la bocca’ al giornalismo con una legge

L’autoritario presidente della Bielorussia ha firmato una legge che limita drasticamente le attività dei media e consente la chiusura senza udienza in tribunale.

La mossa del presidente Alexander Lukashenko è arrivata il giorno dopo l’arresto di un importante giornalista dell’opposizione il cui volo commerciale è stato dirottato con la forza in Bielorussia a causa di una presunta minaccia di bomba.

L’arresto e la deviazione dei voli sono stati condannati dai paesi occidentali e hanno attirato nuova attenzione sulla repressione della Bielorussia nei confronti dei media da quando sono scoppiate le proteste diffuse contro Lukashenko lo scorso anno.

In base alla nuova legge, ai mezzi di informazione è vietato fare resoconti in diretta su raduni di massa non autorizzati. Consente inoltre al ministero dell’Informazione di ordinare la chiusura di un media; in precedenza le chiusure dei media richiedevano una decisione del tribunale.

Altre restrizioni includono il divieto di pubblicazione dei risultati di sondaggi d’opinione non autorizzati dal governo.

“Questa è la legge sui media più repressiva in Europa, che trasforma il lavoro dei giornalisti in Bielorussia in un campo minato”, ha detto Andrei Bastunets, presidente dell’Associazione bielorussa dei giornalisti.

Le proteste diffuse hanno scosso la Bielorussia per settimane lo scorso anno, a seguito di presunte elezioni fraudolente che hanno dato a Lukashenko un sesto mandato. Più di 30.000 persone sono state arrestate durante le proteste, molte delle quali picchiate dalla polizia.

Il paese ha costantemente represso i giornalisti, incluso il blocco di diversi importanti siti Web di notizie e la dichiarazione di estremisti dei canali di app di messaggistica orientati all’opposizione.