PNRR: Milano e l’Europa Sviluppo territoriale e impatto sociale

L’Unione Europea ha risposto alla crisi pandemica con il Next Generation EU (NGEU), un programma di portata e ambizione inedite, creato per accelerare la transizione ecologica e digitale e migliorare la formazione delle lavoratrici e dei lavoratori, per una maggiore equità di genere, territoriale e generazionale.

Il PNRR – Piano nazionale di ripresa e resilienza è lo strumento che dovrà dare attuazione in Italia al programma NGEU, aggiornando le strategie nazionali in tema di digitalizzazione, innovazione, competitività culturale, ambiente, mobilità sostenibile, salute.

Milano PerCorsi, con la consueta sensibilità verso le questioni di grande attualità e la sua capacità di informare e diffondere conoscenza, affronterà il tema dell’impatto degli interventi previsti nel PNRR per uno sviluppo sostenibile del territorio milanese, considerato centrale per l’Europa.

L’incontro si terrà in diretta su canaleeuropa.tv e vedrà la partecipazione di esperti della politica e del mondo

accademico, oltre che delle associazioni a tutela di lavoratori e consumatori.

PROGRAMMA:

Relatori Patrizia Toia – Europarlamentare gruppo S&D

Marco Zanni – Europarlamentare, presidente del gruppo Identità e Democrazia, componente commissione per i problemi economici e monetari

Carmine Pacente – Presidente commissione politiche europee del comune di Milano e dipartimento Europa ANCI Lombardia.

Giorgio Fiorentini – Professore di management delle imprese sociali Università Bocconi. Autore del libro: “Tutte le imprese devono essere sociali”

Moderatore Marcello Guadalupi – Presidente Milano PerCorsi

Interventi Natale Carapellese – Presidente Federconsumatori Lombardia

Alessandro Tosti – Segretario Casartigiani Milano

Mercoledì, 19 maggio 2021 – ore 16.00 – Milano, Canale Europa TV https://www.canaleeuropa.tv/it/milano-percorsi.html