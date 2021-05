Il CdM approva il nuovo decreto che prosegue sulla strada delle riaperture

A Palazzo Chigi si è affrontato anche il tema della presenza del pubblico agli eventi sportivi all’aperto: sarà consentita dal 1° giugno. Dal 1° luglio invece si potrà tornare ad assistere a spettacoli e partite anche al chiuso, rispettando il limite della capienza del 25% di quella massima o che comunque non superi le mille persone all’aperto e le 500 al chiuso. Ancora nessuna apertura in vista per discoteche e sale da ballo.

Via libera anticipato al 15 giugno per la riapertura dei parchi tematici

Dal 1°luglio potranno ripartire anche centri culturali, centri sociali e centri ricreativi. Stessa data prevista per sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò. Nella bozza del decreto, sempre da inizio luglio, è prevista la ripartenza dei corsi di formazione, sia pubblici che privati.

Per quanto riguarda i colori delle regioni, dal 1° giugno Friuli Venezia Giulia, Molise e Sardegna saranno in zona bianca. Nessuna restrizione sarà dunque in vigore in questi territori, nemmeno il coprifuoco. Lo stesso, se i dati sul contagio saranno confermati, varrà per Abruzzo, Veneto e Liguria, a partire dal 7 giugno.

Sul tema del green pass, si starebbe studiando l’ipotesi di estenderne la durata da sei a nove mesi. Il certificato verde, che permetterà di muoversi liberamente e partecipare ad eventi, potrebbe essere applicato anche ai congressi.