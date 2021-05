Festa della Mamma, in Lombardia boom di torte a forma di cuore (+55%), le più gettonate quelle rosso-fragola

Un totale di oltre 35.000 torte a forma di cuore. Di ogni dimensione e decorate a seconda dei gusti. La ‘Festa della Mamma’, in programma per domenica, fa registrare numeri da record. A rilevarlo è l’Osservatorio dei Supermercati il Gigante, realtà della Grande Distribuzione Organizzata con una settantina di punti vendita nel Nord Italia, 46 dei quali in Lombardia.

“Un vero e proprio boom – spiega Giorgio Panizza, consigliere d’amministrazione del gruppo – con una crescita rispetto allo scorso anno del 55% e del 20% sul 2019. Le richieste, che i nostri clienti continuano a formulare agli addetti alle vendite, sono in forte e continua crescita e per questo abbiamo deciso di non farci trovare impreparati offrendo una produzione record”.

Una produzione, quella della pasticceria, che è una peculiarità dei ‘Supermercati Il Gigante’: tra pasticceri e personale che opera al banco il settore occupa infatti 430 persone, con vere e proprie pasticcerie all’interno dei punti vendita. “Per la ‘Festa della Mamma’ – spiega Cristian Paleari, responsabile del settore ‘Freschi e Laboratori’ – la torta più richiesta è quella guarnita di fragole italiane, poi quelle personalizzate con immagine riprodotte della festeggiata e quindi quelle accompagnate da lavorazioni con la panna. Numerose anche le richieste nella versione senza glutine”.