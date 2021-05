Il gruppo Grotta Mazzamuto di Altavilla Milicia aderisce al Flash Mob sugli incendi nel bosco

Cento associazioni ambientaliste vecchie e nuove, da Siracusa a Trapani, comitati civici, coordinamenti e anche semplici cittadini uniti contro gli incendi per dare vita al flash mob “Faciemu scrusciu For Future” Basta incendi nel bosco.

L’obiettivo della manifestazione è quello di chiedere alle istituzioni di uscire dalla politica dell’emergenza e di programmare un vero piano di prevenzione puntando fra l’altro su un’adeguata vigilanza sui boschi. Non si può più tollerare che tutte le energie delle istituzioni vengano dirottate soltanto per lo spegnimento degli incendi foraggiando gli interessi di chi gestisce i Canadair che costano cifre esorbitanti (mille 300 euro per lancio).

Ad Altavilla Milicia aderisce il Gruppo di volontari Grotta Mazzamuto, sorto l’anno passato dopo l’incendio del 13 maggio che ha devastato il bosco della riserva Grotta Mazzamuto.

Venerdì 07 maggio alle ore 14 prima tappa presso la Grotta Mazzamuto sita nella medesima contrada. Lì i volontari dell’associazione realizzeranno un sentiero tagliafuoco e poi provvederanno ad una piantumazione di alberi e alla manutenzione dell’area boschiva. Alle 18.00 presso il Belvedere di Altavilla Milicia il vero e proprio Flash Mob.

I partner della manifestazione in programma ad Altavilla Milicia sono La Grotta Mazzamuto, Il Circolo delle Signore, il WWF, l’Associazione di volontariato Amici di San Felice, I Leoni di Sicilia, l’Associazione Culturale Portiamo alla Luce, Assoguide e il Comune di Altavilla Milicia.

Cenni sul gruppo Grotta Mazzamuto

Il gruppo di volontari “Grotta Mazzamuto” si è costituito un anno fa dopo il grave incendio del 13 maggio che ha devastato la riserva di Grotta Mazzamuto. Il fuoco ha raggiunto anche delle abitazioni mettendo in pericolo delle vite umane. Parecchie bombole di gas hanno rischiato di esplodere ed è stata sfiorata la tragedia.

Ormai da diversi anni la riserva brucia regolarmente all’inizio della stagione estiva e nessun provvedimento serio è stato messo in campo dalle istituzioni preposte per garantire la prevenzione degli incendi. Tutti gli sforzi degli organi preposti si sono concentrati sullo spegnimento. Nulla è stato fatto per la prevenzione ed in particolare per attivare un’adeguata vigilanza, soprattutto in presenza dell’allerta meteo sul rischio incendi diramata dalla Protezione Civile.

I volontari, in un anno, hanno piantumato più di 100 alberi là dove era rimasta solo cenere. Hanno bonificato diverse discariche che spesso fanno da miccia per il fuoco. Il Gruppo ha inoltre collaborato con istituzioni e associazioni ambientaliste per mettere in campo delle vere e proprie misure di prevenzione creando delle linee tagliafuoco, chiedendo l’installazione di idranti e punti d’acqua, da utilizzare velocemente in caso di incendi, individuando il loro posizionamento nelle aree più a rischio e invitando la gente a tagliare l’erba attorno casa.

Un’altra attività importante dei volontari è stata la valorizzazione dei tesori ambientali e artistici del territorio. Il gruppo ha già in cantiere diverse iniziative: pulizia del territorio, pulizia delle coste e dei fondali, piantumazione alberi, educazione ambientale nelle scuole.